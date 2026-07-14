Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bal Harbor Shops Фото: Bal Harbor Shops

Лето, пожалуй, лучшее время, чтобы наконец разобрать гардероб. Конечно, если речь идет не о нескольких вещах, которые стали малы или просто вышли из моды, а о более серьезном поиске собственного стиля, то лучше всего обратиться к профессиональному стилисту. Но такая возможность есть не всегда. Поэтому давайте посмотрим, с чего советуют начинать знаменитые стилисты тех, кто решил справиться самостоятельно.

Все они говорят одно и то же: начинать нужно вовсе не с одежды. Эллисон Борнштейн, автор книги Wear It Well, считает, что главная ошибка — сразу приниматься выбрасывать вещи. По ее мнению, сначала нужно ответить совсем на другой вопрос: каким человеком вы хотите выглядеть сегодня? Не пять лет назад и не когда-нибудь в будущем, а именно сейчас. После этого она предлагает выбрать три слова, которые лучше всего описывают ваш стиль, и только потом разбирать гардероб, сопоставляя каждую вещь с этими тремя определениями.

Автор колонки Ask a Stylist в Financial Times и How To Spend It Бекки Малински советует сначала посмотреть не в шкаф, а в собственный календарь. Сколько времени занимает работа? Сколько — путешествия? Как часто вы занимаетесь спортом? Сколько в вашей жизни вечерних мероприятий? А потом открыть гардероб и честно проверить, соответствует ли процентное соотношение вещей вашему реальному образу жизни.

Эту мысль продолжает основательница марки Tibi и философии «креативного прагматизма» Эми Смилович, но уже применительно к новым покупкам. Она предлагает отказаться от вопроса «Идет ли мне эта вещь?» и заменить его другим: «Будет ли она работать вместе с остальным гардеробом?» и, конечно, с вашим образом жизни. И действительно, даже если вам безупречно идет пятое коктейльное платье, стоит задуматься, нужна ли еще одна такая покупка, если 90% времени вы носите офисные костюмы.

Анна Минакова