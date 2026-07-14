Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Выбор уединения стал трендом. В соцсетях активно обсуждают явление под названием solo maxxing. Посты с таким тегом описывают преимущества самостоятельной жизни, когда отсутствие романтического партнера воспринимается как желаемое состояние, а не «запасной вариант» или «режим ожидания». Среди плюсов — свой личный режим дня, пространство для карьерного развития и образования, снижение уровня стресса и в целом более активная забота о здоровье. Для многих это способ наконец выдохнуть после токсичных или изнурительных союзов.

Тренд совпадает с ростом числа одиноких людей, отмечает Psychology Today: в 2025 году 86% взрослых от 18 до 24 лет и 42% людей от 25 до 39 лет были одиноки, а в 1990 году не в паре были только 29% людей в диапазоне от 25 до 54 лет. Еще один существенный фактор — так называемая инфляция свиданий (date flation), то есть рост цен на транспорт, еду, развлечения, даже средства контрацепции, что делает свидания менее привлекательным предприятием для тех, кто уже ограничен в средствах. Свою роль сыграли и приложения для знакомств с иллюзией выбора и преимуществом тех, кто себя удачно презентует.

Молодые люди все чаще транслируют тезис о том, что жизнь в одиночку спокойнее, радостнее, в ней меньше драм и поводов для расстройства или разочарования. А еще одиночество помогает стать более независимым и способным самостоятельно решать бытовые задачи — от выноса мусора до совершения банковских платежей.

Вместе с тем чуть ли не под каждым постом в соцсетях про solo maxxing разворачивается дискуссия. Наблюдатели постарше говорят, что способность сепарироваться, жить самостоятельно это здорово, но человеку нужен человек. Полная изоляция может создать ложное ощущение безопасности. В конце концов, уединение не решает проблему отношений, с которыми все равно придется разбираться, зато подпитывает чувство отчуждения и депрессию.

При этом такой тренд среди зумеров скорее выглядит как позитивный: в конечном счете молодые люди как бы заново, более осознанно выбирают свои жизненные приоритеты, определяют свой план действий, а еще куда более тщательно подходят к свиданиям и теме отношений.

Яна Лубнина