Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russel Kord / Photononstop / AFP Фото: Russel Kord / Photononstop / AFP

Бывший нью-йоркский дом Marlborough Gallery, пожалуй, главной мегагалереи мира до ее закрытия в 2024 году нашел нового владельца. Gazelli Art House, структура, управляющая галереями в Лондоне и Баку, приобрела бывшее помещение Marlborough по адресу 545, Западная 25-я улица за $7,5 млн.

Эта продажа знаменует собой очередную главу, завершающую историю наследия Marlborough. После почти 80 лет работы галерея в апреле 2024-го объявила о прекращении работы с художниками, закрытии выставочной программы и начала ликвидацию собственности. Она, по оценкам экспертов, стоит около $250 млн после многолетних финансовых потерь и ожесточенного внутреннего семейного конфликта.

Объект, расположенный на первом и втором этажах башни Chelsea Arts Tower, занимал площадь 850 кв. м и был спроектирован для демонстрации крупномасштабного современного искусства. Комплексное пространство включает высокие потолки высотой в 5,5 м и частную террасу площадью 120 «квадратов» на втором этаже.

Здание, которое находится в самом сердце нью-йоркского галерейного района Челси, является домом для нескольких коммерческих арендаторов и владельцев, включая модельера Кельвина Кляйна.

Для Gazelli Art House это приобретение расширяет международное присутствие с постоянной базой в центре мира искусства. Эта азербайджанская галерея, основанная в Лондоне в 2010 году Милой Аскаровой, создала программу, охватывающую современное искусство и цифровые медиа, сохраняя пространства в Лондоне и Баку, а теперь и в Нью-Йорке.

Милана Аскарова говорит в своих интервью, что она из семьи врача и авиатора. Мама владеет косметической фирмой Gazelli. Сама Милана росла в Стамбуле и Баку, затем в Лондоне. Галерею открыла как часть маминого бизнеса. Ориентируется она на азербайджанских, но и на международных художников. В частности, привозила в Баку работы Микеланджело Пистолетто. Лондонской галерее Gazelli уже 16 лет, бакинской — 14.

Дмитрий Буткевич