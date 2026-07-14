Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Закройте глаза и попробуйте представить любимую кружку, которая стоит у вас дома. Скорее всего, вы легко вспомните форму, цвет, небольшую царапину на ручке, вес и материал, из которого она сделана. А теперь попытайтесь так же точно воспроизвести звук сирены или то, как мяукает соседский котик. Уже сложнее.

Дело не в плохой памяти, а в том, как мозг обращается с тем, что мы видим и слышим. Ученые и раньше знали об этих нюансах, но теперь впервые смогли увидеть, какие процессы за этим стоят. Эксперимент показал, что зрительная память — это прямо фотоальбом, где каждый кадр на своем месте. Она сохраняет максимум деталей: оттенки, форму предметов, расположение их в пространстве. Именно поэтому мы помним тот самый ковер в квартире бабушки или свой наряд в детском саду.

Со звуками все иначе. Вместо того, чтобы сохранять всю аудиозапись, мозг вырезает из нее все самое главное: смысл, эмоциональную окраску и общую картину события. Без какой-то конкретики. Например, на прошлой неделе вы повздорили с приятелем. Повод и что именно он вам сказал вы прекрасно помните (чаще всего). Но вот интонация и отдельные звуки часто уходят на второй план. И чем ярче воспоминание, тем активнее мозг заново запускает те же нейронные цепочки, которые работали в момент Х. Ученые называют это реактивацией.

И здесь у многих пути расходятся. Кому-то проще воспринимать схемы и графики, другим — разговоры и объяснения, третьи лучше запоминают мир тактильно. Это не привычка, а то, как мозг кодирует информацию себе на будущее. Кто-то вспомнит прозрачность летнего неба, а кто-то — то, как был в этот день счастлив.

Анна Кулецкая