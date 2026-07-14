В Самарской области выявлены пять опасных для купания пляжей

Роспотребнадзор призвал жителей Самарской области воздержаться от купания на ряде пляжей: по итогам еженедельного мониторинга выявлены пробы воды, не соответствующие нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Опасной для купания признана вода на пляжах «Волжский замок» и «Итальянский пляж» в Тольятти, а также на городских пляжах № 1 (у спасательной станции), № 2 (в районе Волжского спуска) и № 3 (возле ДЭУ) в Сызрани. При этом возбудителей патогенной микрофлоры специалисты не обнаружили, а по санитарнохимическим и паразитологическим показателям пробы соответствуют нормативам.

В этих местах установят предупреждающие аншлаги в виде черного шара или знака «Купание запрещено». Ведомство призывает жителей ограничить купание на указанных пляжах до нормализации санитарноэпидемиологической обстановки.

Всего в рамках мониторинга на 14 июля исследовано 272 пробы воды на микробиологические показатели, 438 — на возбудителей инфекционных заболеваний, 61 — на наличие паразитов и 89 — на санитарнохимические характеристики водоёмов в зонах отдыха. Кроме того, на пляжах проверено качество песка — 54 пробы отвечают гигиеническим требованиям по всем параметрам.

Георгий Портнов