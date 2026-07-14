Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По-гречески «асфальтос» — горная смола; разумеется, о древних греках речь. Сдавленная земляными пластами древняя нефть легко плавится, не пропускает влагу и дает прочность. Поэтому греки, ассирийцы, финикийцы, египтяне и римляне обмазывали ею корабли и рыбачьи лодки. Говорят, корзина, в которой плыл по Нилу младенец Моисей, тоже была покрыта асфальтом. Надежная оказалась, повезло Моисею.

Древние добывали асфальт со дна Мертвого моря, которое звали Асфальтовым озером. В XIX веке инженер-химик Александр Летний нашел залежи асфальта на Волге, под Сызранью. Именно здешние запасы в 1839-м пошли на первую в России асфальтированную мостовую, в Петербурге, в районе Тучкова моста. 40 лет спустя подтянулась и Москва: городская дума выделила аж 50 тыс. целковых на асфальт для Тверской. Теперь и асфальт получше, и Москва им сплошь покрыта. Только у зоопарка оставили чуть булыжника на память о тряских временах. Спасибо, что нынешние — ровные.

Павел Шинский