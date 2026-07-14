Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Финал чемпионата мира 1966 года был одним из самых ярких и самых скандальных за всю историю турниров. В главном противостоянии сошлись Англия и ФРГ. Тот чемпионат проходил в Англии, и перед сборной-хозяйкой была поставлена задача выиграть любой ценой. В финале против немцев британцы начали неудачно, пропустив гол уже на 12-й минуте. Но потом Англия вернулась и к 78-й вела 2:1.

Футболисты на поле, а болельщики на трибунах уже готовились праздновать первый мировой титул. Но на 90-й минуте немец Вольфганг Вебер зажигает на табло две двойки. Заветный трофей, который англичане мысленно уже поднимали над головой, ускользнул в одно мгновение.

Матч перетек в дополнительное время, и в первом экстра-тайме произошел эпизод, который навсегда остался причиной споров. Нападающий англичан Джефф Хёрст бьет по воротам, мяч попадает в перекладину, потом втыкается в ленточку немецких ворот и вылетает в поле. Все было так быстро, что никто ничего не понял. Судья, кстати, тоже. Для того чтобы принять решение, пришлось обратиться к боковому арбитру: вроде как ракурс, с которого он видел удар, был лучше.

На бровке в тот момент находился представитель Азербайджанской советской республики Тофик Бахрамов. Один кивок его головы, и счет стал 3:2 в пользу англичан. Исследования с использованием самых современных технологий по поводу того мяча проводят постоянно. Результаты, конечно же, разные, но официально решение Бахрамова ни разу не было признано ошибочным.

Этот эпизод сломал немцев. На последних секундах дополнительного времени Хёрст оформил первый в истории финалов хет-трик, и Англия впервые стала чемпионом мира. Правда, футбольный мир не забыл, что тот турнир был одним из самых скандальных. Организация была чудовищной, а все спорные судейские решения принимались в пользу хозяев. Тот мировой чемпионат пока так и остался единственным, который смогли выиграть британцы.

Владимир Осипов