Бывший мэр утратил чувство вины

В Красноярске начался процесс по уголовному делу бывшего мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму около 263 млн руб. В зале заседаний Центрального районного суда экс-чиновник заявил о своей невиновности, хотя ранее, на стадии следствия, подавал прошение о досудебном сотрудничестве. Между тем другие фигуранты этого дела, работавшие в структурах муниципалитета, признали вину в посредничестве при передаче взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов встретил начало судебного процесса с чувством невиновности

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов встретил начало судебного процесса с чувством невиновности

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

В Центральном райсуде Красноярска 14 июля начался процесс по уголовному делу, главным обвиняемым в котором является бывший мэр Владислав Логинов. Горожане не видели его более года.

Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудники правоохранительных органов задержали градоначальника 9 июня 2025 года — сразу после празднования 397-летия Красноярска. На следующий день чиновника этапировали в Москву, где сотрудники центрального аппарата СКР приступили к расследованию уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Владислав Логинов в 2018—2024 годах (в эти годы он занимал посты сначала первого заместителя главы города, а затем и главы) получил взятку от гендиректора коммерческой организации — деньгами и строительством бани на принадлежащем мэру земельном участке.

За это, считает следствие, градоначальник обеспечил фирме заключение госконтрактов с МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) на ремонт дорог.

Сумма взяток первоначально была оценена правоохранителями примерно в 180 млн руб. На заседании суда представитель прокуратуры перечислил четыре эпизода с суммой значительно большей — около 263 млн руб. В числе плативших «откаты» компаний были названы «Промстрой», «Красгорстрой» и СПК «Сфера». Согласно материалам дела, чиновник получал 10% от стоимости заключенных контрактов.

В марте этого года стало известно, что Владислав Логинов, к тому времени дистанционно сдавший полномочия мэра, подал прошение о досудебном сотрудничестве. Об этом говорилось в постановлении Московского городского суда, который принимал решение о сроках ареста экс-чиновника. После завершения расследования Владислава Логинова этапировали обратно в Красноярск. Предварительные слушания в начале июня прошли за закрытыми дверями.

На заседании суда 14 июля выяснилось, что бывший руководитель города изменил свою позицию.

«На сегодняшний момент я ни в коем случае не могу принять на себя (содержание обвинения — «Ъ»), потому что очень много моментов, которые еще на этапе следствия мы обсуждали со следователем. Я говорил, что этого не могло быть и не было. Что следователь говорил, что суд разберется обязательно и суд все поймет»,— заявил он.

Экс-мэр, отвечая на вопрос судьи, добавил, что будет давать показания судебному следствию.

Владислав Логинов — не единственный фигурант этого дела. В клетке он находился вместе с бывшим вице-мэром Алексеем Давыдовым, которому также предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кроме того, в зале расположились бывшие руководители УДИБ Павел Креско и Евгений Жвакин, а также соучредитель одной из частных компаний Татьяна Сухова. Им инкриминировали статью ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взятках) с разным числом эпизодов.

Алексей Давыдов, как и Владислав Логинов, заявил о своей невиновности. В свою очередь, Татьяна Сухова признала вину в полном объеме, добавив, что раскаивается в содеянном. Аналогично поступили Павел Креско и Евгений Жвакин.

Следующее заседание пройдет 17 июля.

Валерий Лавский