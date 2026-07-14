ТПП выступила против приостановки работы бизнеса за нарушения на электросетях

Торгово-промышленная палата (ТПП) России сочла избыточной приостановку работы бизнеса на 90 дней из-за первичных нарушений в охранных зонах электросетей. Такое заключение палата направила в Госдуму к первому чтению законопроекта об ужесточении ответственности за повреждения электросетей, сообщили «Ъ» в пресс-службе ТПП.

Глава палаты Сергей Катырин заявил о необходимости дифференцировать ответственность в зависимости от степени опасности нарушения. В случае единичных нарушений, не создающих серьезной угрозы безопасности, ТПП предложила применять только штрафные санкции. Это позволит бизнесу избежать остановки производства и не сорвать контрактные обязательства.

Господин Катырин также обратил внимание на сложности с практическим применением нормы. Он отметил, что возбудить дело о нарушениях в охранных зонах электросетей можно только по результатам надзорных мероприятий Ростехнадзора. Однако ведомство может осуществлять надзор только в отношении субъектов электроэнергетики и потребителей. Надзор за сторонними подрядчиками и физлицами, для которых также предусмотрена ответственность, в круг полномочий Ростехнадзора не входит.

Законопроект об ужесточении ответственности за повреждение электросетей и иные нарушения внесли в Госдуму 8 апреля. В частности, в случае повреждения, повлекшего полное или частичное прекращение электроснабжения потребителей более чем на трое суток, предполагаются штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. руб. — для физлиц, 300–400 тыс. руб. — для должностных лиц, 350–450 тыс. руб. — для ИП и от 500 тыс. до 1 млн руб. — для организаций.