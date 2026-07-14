В Ульяновске суд рассмотрит дело о мошенничестве на 53 млн рублей

Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Ульяновска и Москвы. В зависимости от роли в противоправной схеме им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации для уклонения от взыскания налоговой недоимки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, инициатором мошеннической схемы выступил 50летний директор ООО «Фарос Агро» К., организовавший заключение договора подряда на капремонт напорного коллектора главной насосной станции в правобережье, — работы должны были выполняться ООО «КазЛедЭкспорт» на условиях субподряда. По указанию К. представители ООО «ЕвроПластФитинг» поставили на объект оборудование ненадлежащего качества, сопроводив его документацией с заведомо ложными сведениями о производителе. В результате этих действий УМУП «Ульяновскводоканал» понесло ущерб на сумму свыше 53 млн рублей.

Кроме того, следствие установило, что 34летний гендиректор ООО «КазЛедЭкспорт» Т. и К. (также занимавший пост гендиректора ООО «Техника»), зная о мерах УФНС по принудительному взысканию налоговой задолженности, умышленно создали видимость отсутствия средств на расчётных счетах своих организаций. В период с декабря 2023 года по май 2024 года изза этих действий бюджетная система РФ недополучила налоговые платежи на сумму более 12,3 млн рублей.

Наложен арест на недвижимость и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащих фигурантам дела. Общая стоимость арестованного имущества превышает 70 млн рублей. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Георгий Портнов