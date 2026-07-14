FT: Иран пытался отслеживать американских военных через их мобильные телефоны
Ближневосточные мобильные операторы подвергались постоянным и массированным кибератакам Ирана. Власти пытались отследить местоположение американских военнослужащих до начала войны в Персидском заливе и во время нее. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов по кибербезопасности и должностных лиц, знакомых с ситуацией.
«У Ирана, несомненно, были все возможности, чтобы получать оперативную, немедленную и непрерывную информацию о местоположении (американских военнослужащих.— “Ъ”),— цитирует газета Гэри Миллера, старшего научного сотрудника организации Citizen Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.— Я бы очень удивился, если бы они не использовали SS7 для отслеживания американских пользователей».
SS7 (общеканальная система сигнализации №7) — международный технический стандарт, связывающий мобильные сети по всему миру. Его используют для звонков на телефоны других сетей и для роуминга. Хакеры с его помощью могут отправлять запросы для определения местоположения телефона, находящегося в роуминге.
По информации газеты, непосредственно в то время, когда израильтяне и американцы готовились к операции против Ирана, и уже после ее начала местные мобильные операторы блокировали бесчисленное множество таких запросов.
По информации газеты, перспектива того, что противник может выслеживать американские войска, используя системы роуминга, всерьез тревожит законодателей. В свою очередь, представители военных заявили, что приняли «беспрецедентные меры по защите войск», которые они не могут обсуждать.
Кибератаки Ирана на американские интересы происходят не впервые. Власти США предупреждали компании страны о повышенном риске атак со стороны иранских хакеров, так как те могли мстить за участие США в военных операциях Израиля против Ирана. При этом Тегеран сам не раз заявлял о компьютерных диверсиях в отношении его критически важной инфраструктуры со стороны США и Израиля, указывая на инциденты, такие как выход из строя иранских сталелитейных заводов в 2022 году или АЗС в 2021 году, хотя США и Израиль отрицали свою причастность.
Пентагон рассматривает Иран как противника. Помимо киберопераций, военные США также прорабатывают различные варианты более длительного конфликта, включая так называемые психологические кампании, направленные на нарушение работы командных структур, систем связи и государственных СМИ Ирана. При этом в Национальной стратегии кибербезопасности США Иран оценивается как киберугроза.