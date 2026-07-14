FT: Иран пытался отслеживать американских военных через их мобильные телефоны

Ближневосточные мобильные операторы подвергались постоянным и массированным кибератакам Ирана. Власти пытались отследить местоположение американских военнослужащих до начала войны в Персидском заливе и во время нее. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов по кибербезопасности и должностных лиц, знакомых с ситуацией.

«У Ирана, несомненно, были все возможности, чтобы получать оперативную, немедленную и непрерывную информацию о местоположении (американских военнослужащих.— “Ъ”),— цитирует газета Гэри Миллера, старшего научного сотрудника организации Citizen Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.— Я бы очень удивился, если бы они не использовали SS7 для отслеживания американских пользователей».

SS7 (общеканальная система сигнализации №7) — международный технический стандарт, связывающий мобильные сети по всему миру. Его используют для звонков на телефоны других сетей и для роуминга. Хакеры с его помощью могут отправлять запросы для определения местоположения телефона, находящегося в роуминге.

По информации газеты, непосредственно в то время, когда израильтяне и американцы готовились к операции против Ирана, и уже после ее начала местные мобильные операторы блокировали бесчисленное множество таких запросов.

По информации газеты, перспектива того, что противник может выслеживать американские войска, используя системы роуминга, всерьез тревожит законодателей. В свою очередь, представители военных заявили, что приняли «беспрецедентные меры по защите войск», которые они не могут обсуждать.

Николай Зубов