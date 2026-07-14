ФАС попросила торговые сети ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России предложила 18 торговым сетям ограничить наценки на школьные товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС объяснили предложение сезонным спросом на продукцию — родители начинают готовиться к новому учебному году. Ведомство предложило ограничить цены и наценки на самые востребованные позиции. Письмо с предложением направили в такие компании, как «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Лента», «Детский мир», «Комус», «Читай-город», «Гулливер», «Метро», «Леонардо», «Стокманн», «Офисмаг», «Лента», «Магнит», «М.Видео», «Ашан», «О`Кей», «Вкусвилл», «Ситилинк» и DNS.

С 2023 года по предложению ФАС сети «Детский мир», «ДНС», «Комус», «Ситилинк» и «М.Видео» уже принимали на себя соответствующие обязательства, сообщили в ФАС. В ведомстве отметили, что это позволило сделать товары для школьников более доступными для семей по всей стране.