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ФАС попросила торговые сети ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России предложила 18 торговым сетям ограничить наценки на школьные товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС объяснили предложение сезонным спросом на продукцию — родители начинают готовиться к новому учебному году. Ведомство предложило ограничить цены и наценки на самые востребованные позиции. Письмо с предложением направили в такие компании, как «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Лента», «Детский мир», «Комус», «Читай-город», «Гулливер», «Метро», «Леонардо», «Стокманн», «Офисмаг», «Лента», «Магнит», «М.Видео», «Ашан», «О`Кей», «Вкусвилл», «Ситилинк» и DNS.

С 2023 года по предложению ФАС сети «Детский мир», «ДНС», «Комус», «Ситилинк» и «М.Видео» уже принимали на себя соответствующие обязательства, сообщили в ФАС. В ведомстве отметили, что это позволило сделать товары для школьников более доступными для семей по всей стране.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по работе с торговыми сетями по вопросу ограничения наценок не нова. Орган регулярно предлагает ритейлерам добровольно ограничивать или фиксировать цены на различные категории товаров, особенно социально значимых, в целях повышения их доступности для населения и предотвращения необоснованного роста цен. Ранее подобные предложения касались таких категорий, как социально значимые продукты питания (включая хлеб, молочную и мясную продукцию, овощи, сливочное масло), а также бытовая техника и электроника.

В частности, ФАС неоднократно взаимодействовала с "Детским миром" по вопросу школьных товаров. Крупнейшая российская торговая сеть фиксировала цены на школьную форму, канцелярские принадлежности, рюкзаки и другие товары для детей. В 2023 году "Детский мир" брал на себя обязательства по ограничению наценок на 40 наиболее востребованных детских товаров на уровне не более 20%, а также фиксировались цены на ассортимент школьных товаров на уровне 2021 года. Регулятор также контролирует соблюдение этими компаниями принятых добровольных обязательств.

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