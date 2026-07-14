Песков назвал ошибочной позицию Алиева по Украине
Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине ошибочна, и Кремль будет последовательно доносить это по всем каналам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. «Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения»,— подчеркнул он.
13 июля на открытии IV Шушинского глобального медиафорума Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Год назад на этом же мероприятии он призывал Украину не «соглашаться на оккупацию» и использовать военный опыт Азербайджана.
Заявление Ильхама Алиева о поддержке территориальной целостности Украины и призывы не соглашаться на «оккупацию» не являются новыми. Азербайджан с первых дней вооруженного конфликта поддерживал территориальную целостность Украины и продолжает это делать, а Ильхам Алиев даже охарактеризовал военную операцию России как вторжение на чужую территорию. Несмотря на просьбы, Азербайджан не поставляет Украине оружие, но оказывает гуманитарную помощь, выделив в 2022 году $17,6 млн, в 2023 году $7,6 млн, и дополнительно $1 млн на электрооборудование в 2025 году.
Эти заявления Алиев делал на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, вызванного, в частности, нерешенной ситуацией с крушением самолета AZAL в конце 2024 года, по поводу которого Азербайджан намерен подать иск к России в международные судебные инстанции. Кремль, со своей стороны, признает наличие разногласий с Азербайджаном по украинскому вопросу, но выражает надежду, что это не омрачит двусторонние отношения и что «период охлаждения» пройдет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что ответ Алиеву был дан по линии администрации президента РФ.