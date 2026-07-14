Песков назвал ошибочной позицию Алиева по Украине

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине ошибочна, и Кремль будет последовательно доносить это по всем каналам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. «Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения»,— подчеркнул он.

13 июля на открытии IV Шушинского глобального медиафорума Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Год назад на этом же мероприятии он призывал Украину не «соглашаться на оккупацию» и использовать военный опыт Азербайджана.

Лусине Баласян