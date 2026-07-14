Уголовное дело возбудили после травмирования нижегородки на конной прогулке

По факту травмирования посетительницы конного клуба в Кстовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле при посадке на лошадь нижегородка упала на землю и получила травмы.

О конкретных подозреваемых не сообщается. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, действиям сотрудников, ответственных за безопасность конных прогулок, дадут юридическую оценку.

Галина Шамберина