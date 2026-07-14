С начала года в Татарстане число самозанятых выросло на 8,6%

В Татарстане зарегистрировано более 485 тыс. самозанятых граждан. С начала года их количество выросло на 38,2 тыс. человек, или на 8,6%, сообщила первый заместитель министра экономики республики Наталья Кондратова на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 85 тыс. человек (20%). По числу самозанятых республика входит в число лидеров среди регионов России.

С момента введения специального налогового режима самозанятые Татарстана заплатили 13,4 млрд руб. налогов при доходе 346 млрд руб.

Анна Кайдалова