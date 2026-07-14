Песков: гарантии безопасности Украины невозможны без России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что формулировать гарантии безопасности Украины невозможно без России. Так он прокомментировал призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца исключить российскую сторону из диалога по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Если действительно эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Накануне в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» — стран, которые готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после мира с Россией. Фридрих Мерц на саммите заявил, что итоговое решение определят Киев и его союзники, а Москва в этом принимать участие не должна.

Лусине Баласян