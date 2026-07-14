Инфляция в Челябинской области в июне ускорилась за счет цен на топливо

По данным Челябинскстата, индекс потребительских цен в регионе в июне 2026 года составил 101,06% к предыдущему месяцу. С начала года (к декабрю 2025-го) показатель достиг 103,98%.

Больше всего выросли цены на продовольственные товары — на 1,71% за месяц. Услуги и непродовольственные товары подорожали на 0,98% и 0,63% соответственно. Непродовольственный сектор с начала года вырос до 107,29% к уровню декабря 2025 года.

Драйвером инфляции в июне стало резкое удорожание моторного топлива. Индекс цен на бензин за месяц вырос на 5,83%, а с начала года — на 10,35%. Наиболее заметный рост цен с начала года зафиксирован на бензин марки АИ-92 (11,55%) и АИ-95 (9,35%). Стоимость АИ-98 к июню выросла на 8,12% по сравнению с декабрем прошлого года.

Евгений Рыженьков