На чемпионате мира по футболу будет сыгран первый полуфинальный матч. Вечером 14 июля на арене в Далласе сойдутся сборные Испании и Франции. Шансы команд оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julio Cortez / AP Фото: Julio Cortez / AP

Франция-Испания — этот матч называют скрытым финалом. Многие уверены, что победитель именно этого противостояния в итоге возьмет титул. Даже букмекеры, которые за свои прогнозы отвечают реальными деньгами, считают фаворитами именно французов. Трехцветные пока остались единственной командой на турнире, выигравшей все матчи в основное время.

К тому же обычно, когда речь заходит о французах, то все отмечают фантастическую атаку во главе с Килианом Мбаппе, но дело в том, что оборона у команды Дидье Дешама тоже в полном порядке. Если взглянуть на новомодный показатель ожидаемых голов, так называемый xG, то это станет очевидно. Практически никто из соперников Франции не смог по нему дотянуться до 1, разве только норвежцы из-за назначенного пенальти. Такой баланс между обороной и атакой в современном футболе встречается нечасто. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что Франция в итоге не только выйдет в финал, но и возьмет титул:

«Для меня эта сборная — фаворит. Я думаю, что она должна выиграть чемпионат, потому что по футболистам, качеству игры команда, конечно, выделяется. Они обыграют испанцев. С минимальной разницей, но обыграют».

Кроме того, французские футболисты отдыхали перед полуфинальными матчами больше, чем испанцы. Для турнира с таким насыщенным расписанием это важно. Но, несмотря на все достоинства фаворита, если "Красная фурия" все же опровергнет уверенный тон прогнозистов, сенсации не случится, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв:

«С французами испанцы играют очень неплохо: семь побед в последних 10 матчах, в том числе в полуфинале Евро-2024 (2:1) и финале Лиги наций в 2025-м. Тогда случилась феерическая игра, если кто забыл, которая закончилась со счетом 5:4 в их пользу. На крупных турнирах в последних 14 матчах они в девяти из них не пропускали голов. Да и вообще, с 2018 года Испания проиграла лишь один из 27 матчей на крупных турнирах».

Противостояние Франция-Испания настолько непредсказуемо, что говорить о возможных голах сложно, даже несмотря на могучий потенциал команд в атаке, считает комментатор Александр Аксёнов:

«Испанцы станут больше выжидать, в отличие от французов. Впрочем, последние тоже могут играть в таком стиле, потому что свободное пространство, если оно будет появляться, это, конечно, грандиозные шансы для Дембеле и Мбаппе. Но мы разные варианты накидываем и прекрасно понимаем, что предсказать итог встречи крайне тяжело. Вполне можно увидеть и результативную ничью, а затем и серию пенальти. Фаворита в этом матче назвать я не могу».

Но как бы ни развивались события, пропускать это противостояние не рекомендуется. К сожалению, бесплатно посмотреть игру фаворитов не получится. Встречу, которая стартует в 22.00, можно увидеть либо на «Кинопоиске», либо на официальном сайте «Матч ТВ», оформив подписку. Последний 15 июля покажет в прямом эфире второй полуфинал — Англия-Аргентина.

Владимир Осипов