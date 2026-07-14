Экс-лидер единороссов в алтайском заксобрании возглавил Общественную палату

Председателем Общественной палаты Алтайского края нового состава единогласно избран гендиректор «Алтайэнерго» Сергей Приб. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее господин Приб возглавлял фракцию «Единой России» в краевом законодательном собрании. В середине июня он досрочно сложил депутатские полномочия, чтобы иметь возможность стать членом Общественной палаты, в состав которой его рекомендовал господин Томенко.

В числе ближайших задач, которые стоят перед Общественной палатой Алтайского края, руководитель региона назвал организацию общественного наблюдения на сентябрьских выборах депутатов Госдумы РФ и заксобрания.

Валерий Лавский