Участнику СВО отказывали в матпомощи из-за отсутствия регистрации в Удмуртии

Можгинская межрайонная прокуратура Удмуртии восстановила права участника спецоперации на получение социальной помощи после ранения. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, уполномоченный орган отказывал в выплатах из-за отстутствия регистрации в республике на момент ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Установлено, что мужчина проживал в Можге с 2000 года вплоть до заключения контракта и отправки в зону СВО»,— говорится в сообщении.

По исковому заявлению прокуратуры суд подтвердил, что военнослужащий проживал в республике.