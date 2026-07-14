В Уфе будут платить пострадавшим от атак беспилотников

14 июля на внеочередном заседании горсовета Уфы депутаты установили дополнительную меру социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак БПЛА с 1 апреля этого года.

Единовременную материальную помощь будут оказывать при нарушении условий жизнедеятельности, частичной или полной утрате имущества первой необходимости, причинении вреда здоровью вследствие атак беспилотника. Также поддержку будут оказывать в случае гибели или смерти гражданина и частичном или полном повреждении принадлежащего ему транспортного средства.

По словам председателя горсовета Уфы Марата Васимова, принятие этой меры «позволит обеспечить адресную поддержку уфимцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайных обстоятельств, и реализовать полномочия муниципалитета в сфере социальной защиты населения».

Жители дома, пострадавшего от атак беспилотников на улице Гафури, тоже смогут претендовать на выплаты из бюджета города.

Порядок предоставления выплат и их размер разработает администрации города до 1 августа этого года.

Майя Иванова