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В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа

С начала года в Татарстане 21 раз вводился режим ракетной опасности, суммарно он действовал 34 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа

В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сейчас в городах и районах республики работают 547 речевых сирен. До конца года планируется установить еще 200 комплексов, чтобы увеличить количество таких систем оповещения.

В перспективе в Татарстане планируют довести общее число установок до 1,6 тыс.

Анна Кайдалова