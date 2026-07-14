С начала года в Татарстане 21 раз вводился режим ракетной опасности, суммарно он действовал 34 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сейчас в городах и районах республики работают 547 речевых сирен. До конца года планируется установить еще 200 комплексов, чтобы увеличить количество таких систем оповещения.

В перспективе в Татарстане планируют довести общее число установок до 1,6 тыс.

Анна Кайдалова