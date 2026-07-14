В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа
С начала года в Татарстане 21 раз вводился режим ракетной опасности, суммарно он действовал 34 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.
В Татарстане с начала года режим ракетной опасности действовал 34 часа
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Сейчас в городах и районах республики работают 547 речевых сирен. До конца года планируется установить еще 200 комплексов, чтобы увеличить количество таких систем оповещения.
В перспективе в Татарстане планируют довести общее число установок до 1,6 тыс.