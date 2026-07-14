Имущество бывшего вице-премьера Прикамья вновь не вызвало интереса у покупателей

Торги по продаже имущества бывшего вице-премьера Прикамья Елены Лопаевой признаны несостоявшимися. Согласно протоколу, опубликованному на площадке «Центр дистанционных торгов», на аукцион не было подано ни одной заявки. К покупке предлагалось два лота: два нежилых помещения в Перми начальной стоимостью 13,5 млн и 6,7 млн руб., а также земельный участок сельхозназначения в деревне Сухая Пермского района стоимостью 14 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лопаева

Елена Лопаева



Как указано в «Федресурсе», имущество выставлено на повторные торги. Прием заявок будет осуществляться с 20 июля по 5 ноября.

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью. В ноябре 2025 года суд заменил осужденной наказание с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб.