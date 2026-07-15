Экономика профилактики

Чтобы достичь национальной цели по росту продолжительности жизни, российскому правительству необходимо повысить эффективность организации профилактики появления заболеваний у жителей РФ. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв — о том, какими способами это можно сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Жулёв

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Юрий Жулёв

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За последние годы Россия добилась заметного прогресса в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Созданы региональные сосудистые центры, расширены возможности высокотехнологичной помощи, миллионы пациентов получили доступ к льготной лекарственной терапии. Эти решения позволили сохранить тысячи жизней. Люди вернулись к работе, к семье, к привычной жизни после тяжелого диагноза.

Однако дальнейшее снижение смертности уже нельзя обеспечить теми же инструментами. Новый резерв, на наш взгляд, лежит за пределами операционной — на этапе амбулаторного наблюдения и вторичной профилактики. Сегодня ключевая задача — не только спасать пациента во время острого события, но и предотвращать его. При этом потенциал современной медицины используется не полностью: клинические возможности опережают организационные механизмы их внедрения в практику.

Показательный пример — дислипидемия. Повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности остается одной из недооцененных причин преждевременной смертности. По экспертным оценкам, с ним связано 55% случаев ишемической болезни сердца, 50% ишемических инсультов и 29% смертей от болезней системы кровообращения среди людей моложе 65 лет — почти 57 тыс. преждевременных смертей ежегодно. При этом это фактор риска, на который медицина давно умеет эффективно воздействовать.

Экономическое измерение проблемы не менее значимо. Прямые медицинские расходы, связанные с последствиями повышенного уровня холестерина — инфарктами, инсультами и ишемической болезнью сердца,— достигают 51,4 млрд руб. в год. С учетом потерь трудоспособности и преждевременной смертности совокупная цена существенно выше. Фактически это не только затраты системы здравоохранения, но и экономики страны в целом, так как речь идет о потерянных годах активной жизни людей.

За последние годы изменилась сама логика оказания помощи. Если раньше результат оценивался количеством выполненных вмешательств, то сегодня — способностью управлять сердечно-сосудистым риском. Для пациентов очень высокого риска недостаточно назначить терапию: критически важно достигать целевых показателей холестерина, от которых напрямую зависит вероятность повторных событий. Именно от этого зависит, станет ли инфаркт единичным эпизодом или началом цепочки тяжелых осложнений.

Клинические рекомендации уже предусматривают последовательное усиление терапии, однако в реальной жизни этот путь проходит ограниченное число пациентов. По экспертным данным, целевого уровня ХС ЛНП достигают лишь 17% пациентов на максимальных дозах статинов и 27% при добавлении терапии второй линии. В то же время современные комбинированные подходы позволяют контролировать показатели более чем у 85% пациентов, а по ряду данных — почти у 95%. Разрыв между возможностями и их реализацией становится критическим. Получается, что даже после оказанной помощи риск для человека остается неоправданно высоким.

Речь при этом не идет о масштабном расширении дорогостоящего лечения. Фокус нужен на относительно небольшой группе пациентов с самым высоким риском: перенесших инфаркт миокарда, инсульт или другие тяжелые сосудистые события и не достигающих целевых показателей. По оценкам, такая группа составляет около 5,2 тыс. человек, а потребность в обеспечении их современной терапией — порядка 1,8 млрд руб. в год, что в десятки раз меньше текущих расходов на последствия неконтролируемой дислипидемии.

Дополнительные возможности связаны с более эффективным использованием уже имеющихся ресурсов. Снижение стоимости ряда препаратов после выхода воспроизведенных аналогов может обеспечить экономию около 2,3 млрд руб. в 2026 году — сумму, сопоставимую с потребностью для лечения наиболее тяжелых пациентов.

Важно, что разговор о дислипидемии уже вышел за пределы профессиональной среды. По итогам круглого стола «Дислипидемия и продолжительность жизни» Всероссийский союз пациентов обобщил рекомендации экспертов по профилактике осложнений и обеспечению доступа людей с нарушениями липидного обмена к современной терапии. Эти предложения были направлены в правительство РФ.

По сути дела, ключевой вызов сегодня связан не с отсутствием технологий или клинических решений. Они уже существуют, экономически обоснованы и адресованы четко определенным группам пациентов. Ограничением становится скорость их интеграции в повседневную практику здравоохранения.

Разговор о дислипидемии в этом контексте выходит за рамки отдельной нозологии или лекарственной терапии. Это индикатор более широких изменений: следующий этап развития системы здравоохранения будет определяться не появлением новых технологий, а эффективностью использования уже доказанных решений.

Переход от лечения сосудистых катастроф к системному управлению сердечно-сосудистым риском может стать следующим этапом развития федерального проекта. Именно он способен обеспечить дальнейшее снижение смертности и рост продолжительности жизни за счет более полного использования потенциала современной медицины.