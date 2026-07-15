Половые трудности

Позднее родительство, развитие вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), рост интереса мужчин к гормональной терапии и более осознанное отношение женщин к репродуктивному здоровью меняют структуру спроса на препараты половой сферы. На фоне этих тенденций рынок демонстрирует двузначные темпы роста, однако эксперты предупреждают, что за увеличением продаж не всегда стоят прямые показания: значительную роль играют изменение медицинских подходов, импортозамещение, повышение информированности пациентов и часто гипердиагностика и самолечение. Как менялся российский рынок лекарств для интимного здоровья — в материале «Ъ-Здравоохранение».

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Не сдали тест

Коммерческие продажи и госзакупки препаратов для лечения расстройств репродуктивной сферы — без учета оральных контрацептивов и эстрогенов — в 2025 году составили 47,1 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее (данные AlphaRM предоставлены по запросу «Ъ-Здравоохранение»). В натуральном выражении рынок вырос лишь на 4% — до 98,4 млн упаковок против 94,6 млн в 2024 году. Одну из самых высоких динамик — 16% в деньгах год к году (1,45 млрд руб.) — показали препараты тестостерона для наружного применения и его эфиров в инъекционной форме. Последние представлены в России брендами «Небидо» (тестостерона ундеканоат) от немецкой Bayer, «Омнадрен» (тестостерона смесь эфиров) от Bausch Health и тестостерона пропионатом от «Дальхимфарма» и подлежат предметно-количественному учету (ПКУ). На этом фоне динамику продаж выше средней по рынку отмечают в Megapteka.ru: к сервису подключено более 30 тыс. аптек, он работает в большинстве регионов РФ. Там «Ъ-Здравоохранение» сообщили, что продажи инъекционных препаратов тестостерона в 2025 году более чем удвоились год к году — до 3,2 тыс. упаковок. Продажи тестостерона в форме геля для наружного применения «Андрогель» от Besins Healthcare S.A., не подлежащего ПКУ, за тот же период выросли почти на 40%, до 4 тыс. упаковок. Заметный рост заказов тестостерона на Megapteka.ru начался еще в 2022 году: тогда их число достигло 1462 упаковок против 436 годом ранее. Поскольку лишь небольшое число аптек располагает условиями для хранения и отпуска строго учетных препаратов, их поиск офлайн может занимать много времени. Покупателю проще заранее забронировать средство, точно зная, в какой аптеке оно есть в наличии; кроме того, не все аптеки, работающие с ПКУ, выгружают данные об остатках в интернет, объясняет генеральный директор Megapteka.ru Дмитрий Чирков. Это подтверждают и данные онлайн-справочных: на момент подготовки материала московская справка AptekaMos.ru и агрегатор «Ютека» показывали наличие учетных препаратов тестостерона в четырех точках, Megapteka.ru — более чем в 20 точках столицы. В аптечной сети «Ригла», занявшей первое место в рейтинге Vademecum «Топ-200 аптечных сетей» и имеющей аптеки с ассортиментом ПКУ, инъекционных препаратов тестостерона не было ни в одной московской точке, для бронирования был доступен только «Андрогель». Тем не менее в «Ригле» также отмечали рост спроса в натуральном выражении на все эти препараты: в 2023 году — на 41% к 2022-му, в 2024 году — еще на 33%. Рублевая динамика была выше — 56% и 36% соответственно. По словам коммерческого директора группы «Ригла-Здравсити» Ильи Николаева, ежегодно через аптеки и сервисы сети реализуется более 20 тыс. упаковок препаратов тестостерона. Большая часть приходится на «Андрогель», тогда как продажи «Небидо» и «Омнадрена» стабильно составляют 300–400 упаковок в год. Продажи препаратов тестостерона через все белые каналы (коммерческую розницу и госзакупки) за пять лет выросли на 100% в деньгах и 78% в упаковках. Устойчивый рост интереса к препаратам тестостерона в интернете подтверждают и данные «Яндекс Вордстата». В январе 2021 года соответствующий запрос вводили 359,1 тыс. раз, в декабре 2025 года — уже 677,7 тыс. раз. Пики интереса обычно приходились на март и достигали 785,7 тыс. поисковых запросов.

По оценке уролога-андролога Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» (третье место в рейтинге «Топ-200 частных многопрофильных клиник» Vademecum) Тимура Бицоева, еще пять лет назад интерес мужчин к гормонозаместительной терапии (ГЗТ) был заметно ниже: они реже посещали уролога и неохотно обсуждали подобные проблемы с врачом. Теперь же, продолжает Тимур Бицоев, мужчины лучше информированы и понимают, что функции тестостерона не ограничиваются репродуктивным здоровьем: гормон также влияет на настроение, энергию и работоспособность. «Обратная сторона — рост самодиагностики и самолечения, нередко по рекомендации спортивных тренеров или блогеров, без полноценного медицинского обследования»,— заключает эксперт. Уролог-андролог ГК «Мать и дитя» (второе место в рейтинге Vademecum) Дмитрий Москвичев дает более резкую оценку. По его словам, бесконтрольное применение тестостерона, зачастую приобретенного через серые каналы, и связанные с этим гормональные нарушения — вплоть до полного угнетения сперматогенеза и выработки собственного гормона — приобрели масштабы эпидемии. Специалист утверждает, что три года назад сталкивался с такими пациентами примерно раз в месяц, а теперь это стало ежедневной практикой. Опрошенные «Ъ-Здравоохранение» врачи сходятся во мнении, что после 30 лет физиологический уровень тестостерона снижается в среднем на 1–2% от максимального значения в год. Однако само по себе это не является основанием для назначения гормональной терапии: потребность в ней чаще возникает после 50 лет. Также уровень тестостерона подвержен значительным суточным колебаниям, поэтому результаты анализа на этот гормон и связанные с ним показатели требуют корректной интерпретации профильным специалистом-андрологом, а не тренером, блогером или нутрициологом. Кроме того, мужчины демонстрируют меньшую приверженность диагностике и профилактике. Хотя в 2024 году число анализов на тестостерон и другие показатели мужского здоровья в сети лабораторий Invitro выросло на 24% год к году, в 2025 году — еще на 13,5%. При этом на мужчин стабильно приходится лишь 35% всех исследований, выполненных сетью за год.

Впрочем, не все эксперты считают, что масштабы проблемы самостоятельного применения тестостерона можно оценивать только по обращениям мужчин в специализированные клиники. «Андрологи, урологи и эндокринологи, которые занимаются наиболее сложными случаями, неизбежно сталкиваются с пациентами, имеющими тяжелые последствия самостоятельного применения гормонов. Но их практика не всегда отражает ситуацию в популяции в целом»,— говорит эксперт в области общественного здравоохранения Николай Крючков. Господин Крючков, как и другие эксперты, затрудняется оценить объем черного рынка гормональных препаратов для мужчин, но подтверждает, что бесконтрольное применение тестостерона действительно распространено среди части спортсменов-любителей и людей, занимающихся силовыми видами спорта.

Наряду с гормональными препаратами для мужчин за последние пять лет существенно вырос и сегмент средств для лечения эректильной дисфункции (ЭД), прежде всего препаратов на основе тадалафила. Оригинальный препарат на его основе — «Сиалис» от Eli Lilly — перестал поставляться в Россию весной 2022 года. В 2025 году объем рынка тадалафила превысил 3 млрд руб., что всего на 5% больше уровня 2021 года, но в натуральном выражении потребление этого средства выросло на 128% — до 4,4 млн упаковок. От силденафила, известного по бренду «Виагра» Pfizer, тадалафил отличается большей продолжительностью действия — до 36 часов против примерно четырех. Наряду с выходом множества российских дженериков с доступной ценой это объясняет его более высокую популярность. Рынок силденафила за пять лет практически не изменился: рост и в денежном, и в натуральном выражении составил лишь 3% — до 6,3 млрд руб. и 10,2 млн упаковок соответственно. Помимо коммерческих продаж, в 2025 году заметно выросли и госзакупки тадалафила, что для препаратов от ЭД нетипично: было закуплено 2138 упаковок, тогда как ранее объем госсегмента не превышал 150 упаковок в год. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов допускает, что рост может быть связан с закупками препарата для ветеранов СВО.

Репродуктивный вопрос

Если в мужском сегменте показания к гормональной терапии чаще связаны с коррекцией возрастного дефицита тестостерона, то у женщин область применения половых гормонов значительно шире. Они используются в репродуктивной медицине, при лечении нарушений менструального цикла и эндокринных заболеваний, для гормональной контрацепции, а также в менопаузальной терапии. При этом среди препаратов женских половых гормонов строгому учету подлежит только мифепристон (включен в перечень ПКУ с 2024 года), применяемый в том числе для прерывания беременности. По словам врача — акушера-гинеколога компании «СберЗдоровье» Дарины Скворцовой, за последние несколько лет отношение женщин к гормональной терапии и репродуктивному здоровью изменилось — и в отличие от мужской аудитории скорее в лучшую сторону. Пациентки стали реже заниматься самолечением и отказываться от ГЗТ, опираясь на распространенные мифы. При этом Дарина Скворцова не исключает, что женщины по-прежнему ищут информацию в соцсетях, и подчеркивает важность консультации с профильным специалистом. Гинеколог ГК «Мать и дитя» Екатерина Першина также отмечает, что случаи самостоятельного бесконтрольного приема гормональных препаратов сегодня встречаются значительно реже, чем прежде. Гораздо большей проблемой остается бесконтрольное использование биологически активных добавок, считает врач. «Многие пациенты воспринимают БАД как полностью безопасные средства и одновременно принимают большое количество различных добавок, не учитывая возможные взаимодействия и риски. Это может приводить к нежелательным последствиям, в том числе со стороны печени и других органов»,— заключает она.

Этот тезис согласуется с более высокой активностью женщин в потреблении БАДов. По данным DSM Group, предоставленным по запросу «Ъ-Здравоохранение», в топ-10 БАДов для репродуктивного здоровья с совокупными продажами 5,6 млрд руб. в 2025 году вошли только два продукта для мужчин: «Спермактин Форте» на основе карнитина от немецкой SternMaid и российский БАД схожего состава «Сперотон» компании «Аквион». Они заняли девятое и десятое места, а их совокупные продажи составили всего 850 млн руб. Первое и второе места в топ-10 на протяжении последних пяти лет делят бренд «Элевит» от Bayer — витамины для беременных, кормящих и готовящихся к материнству женщин — и продукты для женского здоровья компании «Эвалар». В целом в 2025 году объем коммерческих продаж БАДов по профилю «репродуктология» вырос на 25% в денежном выражении, до 13,6 млрд руб., и на 10,3% в натуральном — до 12,7 млн упаковок. Схожую динамику демонстрировали рецептурные препараты для лечения расстройств половой сферы у женщин, оральные контрацептивы и средства для менопаузальной гормональной терапии. В прошлом году их продажи достигли 38,6 млрд руб. (данные RNC Pharma), что почти на 11% больше, чем годом ранее. Отчасти это объясняется ростом средней цены упаковки — ни один комбинированный оральный контрацептив не входит в перечень ЖНВЛП, и аптеки могут устанавливать цену свободно,— а также переключением потребителей на более дорогие препараты и упаковки большего объема. В натуральном выражении рост составил только 5,7%. При этом 43% рублевых продаж в сегменте оральных контрацептивов приходятся на три препарата Bayer: «Джес» с меньшим содержанием эстрогена, «Ярину» с более высокой дозировкой и «Клайру», которую производитель позиционирует как современный и «более физиологичный» препарат с эстрадиолом в форме валерата. Продажи «Клайры» в 2025 году выросли на 17% в денежном выражении. Наиболее заметно (+36%) в прошлом году выросли рублевые продажи трансдермального контрацептива «Евра», который наносится на кожу в виде пластыря раз в неделю. Права на препарат с 2021 года принадлежат венгерской Gedeon Richter. На эту компанию также пришлось 34% всех коммерческих продаж оральных контрацептивов в России в прошлом году. Более умеренную, но заметную динамику — 18% в рублях и 12% в упаковках — показали средства экстренной контрацепции на основе левоноргестрела: «Эскапел» и «Постинор» Gedeon Richter, а также российский аналог «Постиплания» «Фармасинтеза» Викрама Пунии. Эти препараты принимают для предотвращения беременности не позднее 72 часов после полового акта, если другие методы контрацепции не использовались или оказались неэффективны. Николай Беспалов связывает рост продаж левоноргестрела с включением препаратов мифепристона в перечень ПКУ. Мифепристон, помимо таблетированного аборта, также применялся для экстренной контрацепции, однако в дозах в десятки раз ниже абортивных.

Снижение продаж последних также может подтверждать более осознанный подход к материнству, который отмечают специалисты-гинекологи и репродуктологи крупнейших частных клиник. По данным AlphaRM, натуральный объем госзакупок препаратов мифепристона в абортивной дозировке 200 мг вырос в 2019 году на 24% к 2018-му — до 233,4 тыс. упаковок, а затем стабильно снижался в среднем на 11% в год, достигнув 111,4 тыс. упаковок в 2025 году. Наиболее заметно — почти на 20% — закупки сокращались в 2024–2025 годах, когда мифепристон был включен в перечень ПКУ. Коммерческие продажи менялись иначе: в 2019 году они утроились — до 12,2 тыс. упаковок, в 2020 году снизились на 7%, в 2021-м выросли на 41%, до 16 тыс. упаковок, а в следующие два года оставались на уровне около 15 тыс. упаковок ежегодно. В 2024–2025 годах показатель упал до 169 упаковок в год. При этом в отличие от госсегмента существенная часть коммерческих продаж мифепристона приходилась на «Гинестрил» от «Нижфарма» (входит в группу Stada) — препарат в дозировке 50 мг, по 30 таблеток в упаковке (для процедуры аборта нужны 1–3 таблетки мифепристона по 200 мг). Официально зарегистрированное показание «Гинестрила» — лечение лейомиомы матки, что, однако, не исключает возможность применения вне инструкции в качестве абортивного средства. Максимум продаж «Гинестрила» пришелся на 2023 год — 29,4 тыс. упаковок. В целом денежный объем коммерческого рынка средств для медикаментозного аборта за последние пять лет сократился с 393,6 млн до 40,8 млн руб. Объем госсегмента за тот же период уменьшился лишь на 7,3% — до 189,6 млн руб.

Родите завтра

Умеренный рост продаж и госзакупок препаратов, применяемых в репродуктивной медицине,— на 13,7% в деньгах и лишь на 3% в упаковках — эксперты связывают не только с увеличением числа пациентов с бесплодием, но и с более широким социальным сдвигом: переносом рождения детей на более поздний возраст. По словам заведующей отделением ВРТ ГК «Медси» (занимает первое место в рейтинге Vademecum) на Солянке Анастасии Сыркашевой, число циклов ВРТ в России продолжает расти, а их совокупное количество в стране уже превысило 2 млн. «Женщины все чаще откладывают беременность на более поздний возраст, но биологию никто не отменял: запас яйцеклеток не увеличивается, а только уменьшается»,— отмечает она. Этот тренд напрямую отражается на структуре спроса. В программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) используются гонадотропины, агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона, хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), препараты прогестерона и эстрогенов. Один цикл лечения нередко включает сразу несколько этапов лекарственной поддержки: стимуляцию роста фолликулов, предотвращение преждевременной овуляции, финальное созревание яйцеклеток и поддержку лютеиновой фазы. При этом пациентка может проходить несколько циклов, что делает ВРТ одним из ключевых драйверов потребления гормональных препаратов. По данным AlphaRM, в 2021–2025 годах особенно заметно выросли продажи отдельных препаратов, связанных с репродуктивными технологиями. Продажи ХГЧ увеличились на 385% в денежном и на 58% в натуральном выражении, лейпрорелина — на 167% и 135% соответственно, трипторелина — на 242% и 262%. Однако врачи предупреждают, что интерпретировать эти цифры как прямой рост числа программ ЭКО было бы упрощением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Репродуктолог ГК «Мать и дитя» Мария Милютина отмечает, что изменение продаж отдельных гонадотропинов может отражать не столько динамику числа циклов, сколько перераспределение спроса между молекулами и производителями. Кроме того, часть роста может быть связана с импортозамещением, переходом клиник на более экономичные схемы стимуляции, а рост продаж лейпрорелина и трипторелина может объясняться снижением доступности отечественного бусерелина (его продажи в 2025 году упали на 15%, до 444,4 тыс. упаковок год к году). Отдельный пример — кломифен, продажи которого за пять лет выросли на 63% в денежном и на 41% в натуральном выражении. Это один из давно применяемых препаратов для индукции овуляции, однако его рост не обязательно означает возвращение к устаревшим подходам. Кломифен может использоваться в более простых схемах до ЭКО, при овуляторных нарушениях, а также в экономичных протоколах стимуляции.

Врач — акушер-гинеколог компании «СберЗдоровье» Дарья Тихонова отмечает, что базовые протоколы лечения бесплодия в целом сохраняются, но подход становится более персонализированным. Меняется и поведение пациентов. Если раньше к репродуктологу чаще обращались после длительных неудачных попыток зачать ребенка, то теперь пары приходят «подготовиться к беременности», проверить овариальный резерв или сдать спермограмму. По оценке Дарьи Тихоновой, по сравнению с 2020 годом число впервые установленных диагнозов бесплодия в России к 2024 году выросло примерно на 8% у женщин и на 9% у мужчин, а количество онлайн-консультаций по вопросам бесплодия в «СберЗдоровье» в 2025 году увеличилось на 30% к предыдущему году. Рост интереса к репродуктивному здоровью подтверждает и статистика медицинских лабораторий. В сети Invitro «Ъ-Здравоохранение» сообщили, что спрос на пакеты анализов для женщин, готовящихся к материнству, последние два года стабильно рос на 29% год к году. Еще более высокую динамику показывали аналогичные пакеты для мужчин: в 2024 году спрос на них увеличился на 28%, в 2025-м — на 39%. Абсолютные показатели в сети не раскрывают. Одновременно растет интерес к так называемой профилактической репродуктологии. Пациенты все чаще заранее сдают анализ на антимюллеров гормон, интересуются качеством яйцеклеток, заморозкой ооцитов и эмбрионов, читают о протоколах ЭКО в соцсетях и приходят на прием уже с собственными схемами. Эксперты оценивают этот тренд неоднозначно. С одной стороны, информированный пациент раньше обращается за помощью и лучше понимает логику лечения. С другой — избыток информации в интернете подпитывает тревожность, завышенные ожидания и спрос на БАДы, вмешательства с ограниченной доказательной базой или генетические исследования. Эмбриолог ГК «Мать и дитя» Александр Высоцкий обращает внимание на то, что главным ограничением эффективности ЭКО остается не отсутствие технологий или препаратов, а возрастные изменения яйцеклеток. «После 36–38 лет доля яйцеклеток с хромосомными нарушениями начинает увеличиваться лавинообразно, и пока медицина не располагает инструментами, которые позволили бы принципиально изменить этот процесс»,— говорит он. По его словам, преимплантационное генетическое тестирование позволяет выявлять эмбрионы с нарушениями числа хромосом и снижать риск неразвивающейся беременности, однако не является универсальным решением и должно применяться по показаниям.

Александр Осипов