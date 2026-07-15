Резюме много, но их по-прежнему не хватает

По данным исследования SuperJob, в котором приняли участие родители выпускников 9-х и 11-х классов, медицина впервые за несколько лет вошла в число самых популярных направлений подготовки в вузах, разделив первое место с инженерными специальностями. Однако эффект от этого выбора рынок труда почувствует лишь через восемь-десять лет: подготовка квалифицированного врача занимает значительно больше времени, чем сохраняется текущий кадровый дефицит. Гендиректор SuperJob Анастасия Чучалова рассказывает о том, какие стратегии помогут коммерческим клиникам решать проблему нехватки специалистов прямо сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова

Фото: пресс-служба «SuperJob» Генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова

Фото: пресс-служба «SuperJob»

Рынок стал спокойнее, но не для медицины

Российский рынок труда постепенно становится более сбалансированным: за последний год число вакансий сократилось на 19%, а количество резюме выросло на треть. После нескольких лет, когда работодатели конкурировали практически за любого специалиста, компании вновь стали более избирательными. Однако медицинскую отрасль важно рассматривать отдельно.

По данным исследования страховой компании «Ингосстрах», сети клиник «Будь Здоров» и SuperJob (июнь 2026 года), за год количество вакансий в медицине сократилось на 14%, а число резюме увеличилось на 21%. На первый взгляд это может свидетельствовать о постепенном насыщении рынка труда. При этом в ритейле вакансий стало меньше на 19%, в логистике — на 21%, а число резюме там выросло на 32% и 31% соответственно. То есть медицина одновременно сохраняет один из самых высоких уровней спроса на персонал и значительно меньший приток потенциальных кандидатов.

Рост числа резюме не является индикатором насыщения рынка, а лишь отражает высокую готовность медицинских работников к смене работодателя. 56% соискателей — это уже работающие специалисты, которые ищут новое место, не увольняясь с прежнего, а с 2021 года доля выросла на 7 п. п.

Нехватка специалистов по-прежнему компенсируется не притоком новых сотрудников, а переработками и совместительством. Почти четыре из десяти врачей и медицинских сестер работают сразу в нескольких медицинских организациях, а переработки врачей достигают в среднем 38% месячной нормы рабочего времени. Такая модель позволяет системе функционировать сегодня, но очевидно не может считаться устойчивой в долгосрочной перспективе.

Почему этот дефицит нельзя устранить быстро

Особенность медицинского рынка труда заключается в том, что кадровый дефицит здесь невозможно решить быстрыми мерами. Если в ряде отраслей нехватку специалистов можно компенсировать переподготовкой или привлечением сотрудников из смежных профессий, то в медицине такой возможности нет. Подготовка врача занимает годы, а качество фундаментального высшего медицинского образования напрямую влияет на безопасность пациентов и качество медицинской помощи. Поэтому для отрасли принципиально важно не просто увеличить число специалистов, а сохранить высокий уровень их профессиональной подготовки.

При этом появляются и позитивные сигналы. По данным исследования SuperJob, в котором приняли участие 2 тыс. родителей выпускников 9-х и 11-х классов, медицина впервые за несколько лет вошла в число самых популярных направлений подготовки в вузах, разделив первое место с инженерными специальностями: по 15% родителей сообщили, что их дети планируют выбрать именно эти профессии. ИТ, долгое время остававшееся безусловным лидером, опустилось на третье место (12%). Это говорит о постепенном восстановлении привлекательности медицинской профессии среди молодежи. Однако эффект от этого выбора рынок труда почувствует лишь через восемь-десять лет: подготовка квалифицированного врача занимает значительно больше времени, чем сохраняется текущий кадровый дефицит.

Зарплата остается важной, но уже не единственной

Коммерческие клиники продолжают бороться за кадры рублем. Медицина остается одной из немногих отраслей, где зарплатная динамика практически не изменилась: за год предложения в Москве выросли на 10,6%, почти повторив результат предыдущего года (+10,7%). В большинстве других отраслей темпы роста заметно замедлились: в промышленности — до 10%, ритейле — до 9,2%, транспорте и логистике — до 6,6%, а в ИТ — до 4,1%.

Но меняется сама логика конкуренции. Если несколько лет назад работодатели повышали зарплаты практически всем категориям персонала, то сегодня все чаще делают ставку на точечное удержание наиболее востребованных специалистов. Именно этим объясняется существенный разрыв между медианными и максимальными зарплатными предложениями по наиболее дефицитным врачебным специальностям.

При этом даже высокая зарплата перестает быть универсальным инструментом удержания. Одной из главных причин ухода специалистов становится не только уровень дохода, но и накопленная профессиональная усталость. Значительную часть рабочего времени врачи тратят не на пациентов, а на оформление документации, работу с электронными медицинскими картами и выполнение административных процедур.

Следующий этап конкуренции — производительность врача

Именно поэтому цифровизация здравоохранения становится не альтернативой врачу, а способом сделать его работу эффективнее. В условиях острого дефицита специалистов с высшим и средним медицинским образованием работодатели все активнее внедряют цифровых помощников на базе искусственного интеллекта. Автоматическое заполнение медицинской документации, сервисы голосовой транскрибации и другие ИИ-инструменты позволяют освободить до 15–35% рабочего времени специалистов для общения с пациентами (по данным сети клиник «Будь здоров»). Когда быстро увеличить число квалифицированных врачей невозможно, повышение производительности становится одним из немногих реальных резервов развития отрасли.

Ответом на эти изменения становятся и специализированные HR-решения. Когда врачей невозможно быстро «добавить» на рынок, возрастает ценность сервисов, которые позволяют работодателям точнее находить профильных специалистов, а самим медикам — быстрее ориентироваться в отраслевых предложениях. Именно поэтому SuperJob развивает отдельное направление для медицинского рынка — специализированный хаб вакансий и сервисов для врачей, среднего медицинского персонала, фармацевтов и медицинских организаций.

Одновременно меняется и кадровая стратегия работодателей. В условиях сохраняющегося дефицита медицинских кадров все большее внимание уделяется развитию собственных сотрудников, повышению квалификации и формированию внутреннего кадрового резерва. Этому способствует и введенная с 1 марта 2026 года система наставничества для большинства выпускников медицинских вузов и колледжей. Она предусматривает трудоустройство молодых специалистов под руководством опытных коллег, что должно облегчить профессиональную адаптацию и повысить качество практической подготовки. Не менее важными становятся программы профилактики профессионального выгорания, поддержка физического и психического здоровья персонала и создание условий, позволяющих врачам сосредоточиться на своей основной работе.

Новая конкуренция — за качество среды

Медицинский рынок труда входит в новую фазу. Дефицит кадров никуда не исчезнет в ближайшие годы, поэтому выигрывать будут не те, кто сможет предложить самые высокие зарплаты, а те, кто научится эффективнее работать с ограниченным кадровым ресурсом. Это означает одновременно три вещи: удерживать сильных специалистов, выращивать собственный кадровый резерв и освобождать врачей от непрофильной нагрузки за счет цифровых технологий. Следующий этап конкуренции в коммерческой медицине будет определяться уже не только количеством нанятых сотрудников, но и тем, насколько эффективно медицинская организация использует время и компетенции каждого врача.