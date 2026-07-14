В премиальном пермском магазине сменится управляющая компания

В июле пермским магазином Lacoste, расположенным в ТРК «Семья», начнет управлять российский представитель бренда, сообщает пресс-служба торгового центра. Сейчас работой магазина управляет пермский оператор.

Замена управляющей компании позволит «представить максимальный и актуальный ассортимент Lacoste». В период передачи управления магазин закроется на три дня.

Lacoste — французский бренд, основанный в 1933 году. Розничная сеть насчитывает более тысячи магазинов в Европе, Азии и США. В пермском ТРК «СемьЯ» бренд представлен с 2011 года.