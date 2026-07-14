В Самаре задержан поставщик наркотиков с 1 кг синтетики

УФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары 1980 года рождения, причастного к поставкам наркотических средств на территорию региона. Сотрудники ведомства задержали безработного мужчину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Силовики обнаружили в машине подозреваемого свыше 1 кг синтетического наркотика — метадона.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант уголовного дела арестован.

Георгий Портнов