Гражданина Украины будут судить за повреждение могил участников СВО в Краснодаре

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в осквернении захоронений участников специальной военной операции на Аллее славы городского кладбища, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР. В базе данных «Правосудие» появилась информация о том, что фигурантом дела является Виктор Павленко.

По данным следствия, от действий вандала пострадали 14 могил, ущерб составил 334 тыс. руб. Инцидент на кладбище произошел в ночь на 1 мая 2026 года. Утром посетители обнаружили, что стеклянные рамки с фотографиями на памятниках разбиты, поломан надгробный крест, одна из фотографий похищена.

Злоумышленник, уехавший из Краснодара в Новороссийск, был задержан спустя несколько дней. Следствие выяснило, что 30-летний гражданин Украины вошел на территорию кладбища в Краснодаре, надев для маскировки шапку-балаклаву. Впоследствии он говорил, что был пьян и не очень хорошо осознавал цель своих действий.

Анна Перова, Краснодар