Россия и Чад подпишут соглашение о безвизовом режиме для поездок дипломатов

Россия и Чад подпишут соглашение о введении безвизового режима для сотрудников с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Это тоже важный практический шаг по укреплению основ для регулярных контактов»,— отметил господин Лавров (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что современный этап двусторонних отношений был задан во время визита в Москву в 2024 году президента Чада Мохамата Идриса Деби. Господин Лавров также напомнил о своем визите в Нджамену. Россия настроена на активное продолжение совместной работы, добавил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сергей Лавров открыл Африку Гвинеей».