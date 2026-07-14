В Красноярске задержан педофил-рецидивист спустя девять лет после преступления

В Красноярске заключен под стражу местный житель, обвиняемый в совершении в 2017 году преступления против половой неприкосновенности малолетней. Ранее Главное следственное управление СКР по региону возобновило расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2017 года в Красноярске в подъезде жилого дома фигурант дела совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся с места происшествия. Несмотря на подробный фоторобот и видеозаписи с камер наблюдения, установить лицо, причастное к преступлению, по горячим следам не удалось. Только спустя девять лет одна из местных жительниц опознала в фотороботе своего знакомого. Подозреваемым оказался ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 61-летний житель Красноярска. При обыске в квартире задержанного была обнаружена кофта, в которой он находился в момент совершения преступления.

Фигурант дела признался в инкриминируемом преступлении. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Михаил Кичанов