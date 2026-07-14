Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Форум проходил с 3 по 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правительству РФ поручено:

разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем до 2036 года, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в экономику до 2036 года;

изучить возможность упростить условия ведения бизнеса малыми и средними предприятиями, производящими товары;

сформировать перечень перспективных средних и крупных инвестиционных проектов, которые будут реализованы до 2035 года, обеспечить их сопровождение и меры поддержки;

представить сведения о численности и совокупной доле перемещаемых из Москвы в другие регионы работников госкорпораций и компаний с госучастием.

Правительству совместно с Госдумой поручено:

принять в весеннюю сессию 2026 года закон, закрепляющий понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также предусматривающий право заключать ученический договор между работником и работодателем;

принять до 1 августа поправки о сохранении для предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения, порога доходов в 20 млн руб. для освобождения от НДС.

Совместно с Центробанком правительство и Госдума должны:

внести изменения в регулирование коллективных инвестиций в проекты по формированию комфортной городской среды;

создать механизмы, поощряющие участие граждан в коллективных инвестициях, в том числе через возможность отнести взносы к налоговому вычету по НДФЛ.

Вместе с ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ правительству и Госдуме предстоит ввести в законодательство специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Правительство и ВЭБ.РФ также разработают механизм беспрепятственного перехода от применяемых форм организации предпринимательской деятельности и налогового режима к новой форме.