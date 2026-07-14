Товарооборот Татарстана и Китая по итогам года может увеличиться до $3,45–3,7 млрд. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарооборот Татарстана и Китая в 2026 году может вырасти до $3,7 млрд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Товарооборот Татарстана и Китая в 2026 году может вырасти до $3,7 млрд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам прошлого года объем торговли республики с КНР составил $3,3 млрд. Эксперты связывают возможный рост с восстановлением российско-китайской торговли, развитием поставок продукции и укреплением связей с регионами Китая.

В числе перспективных направлений называют расширение промышленной кооперации, поставки продукции АПК и развитие технологического сотрудничества. При этом среди рисков остаются сложности с расчетами и санкционные ограничения.

Анна Кайдалова