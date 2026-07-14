Товарооборот Татарстана и Китая в 2026 году может вырасти до $3,7 млрд
Товарооборот Татарстана и Китая по итогам года может увеличиться до $3,45–3,7 млрд. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Товарооборот Татарстана и Китая в 2026 году может вырасти до $3,7 млрд
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По итогам прошлого года объем торговли республики с КНР составил $3,3 млрд. Эксперты связывают возможный рост с восстановлением российско-китайской торговли, развитием поставок продукции и укреплением связей с регионами Китая.
В числе перспективных направлений называют расширение промышленной кооперации, поставки продукции АПК и развитие технологического сотрудничества. При этом среди рисков остаются сложности с расчетами и санкционные ограничения.