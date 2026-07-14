Самолет «Танго» совершил первый полет с отечественным двигателем

Легкомоторный самолет «Танго» с российским двигателем АПД-520 «Лидер» совершил первый полет. Испытания прошли в Новосибирске в штатном режиме, сообщила пресс-служба S7 Group. За штурвалом находился летчик-испытатель, директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» Владимир Барсук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Самолет выполнил полет по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы воздушного судна отработали штатно, полет прошел в полном соответствии с заданием»,— уточнили в холдинге.

Перед первым полетом воздушный борт прошел полный цикл наземных испытаний. Специалисты проверили работу двигателя во всех режимах, замерив время его запуска и скорость набора оборотов.

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет «Танго» разработан компанией Spectra Aircraft, которая входит в S7 Group. Воздушное судно предназначено для обучения пилотов, совершения частных полетов и выполнения авиационных работ.

В апреле 2025 года холдинг S7 Group рассказал ТАСС о планах начать серийное производство четырехместного легкомоторного учебно-тренировочного самолета Tango в конце 2026 года - начале 2027 года.

Лолита Белова