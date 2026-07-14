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В Музее Москвы сменился директор

Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сообщили «Ъ» в департаменте культуры Москвы. Она сменила на посту Анну Трапкову, возглавлявшую музей с 2019 года.

Мария Баландина

Мария Баландина

Фото: Фонд Друзья

Мария Баландина

Фото: Фонд Друзья

В мэрии отметили, что Мария Баландина обладает многолетним опытом реализации масштабных проектов. На новом посту она сосредоточится на дальнейшем развитии Музея Москвы «как одного из ключевых культурных институтов столицы». Также в ее задачи войдет реализация новых проектов и расширение международного сотрудничества. В департаменте культуры отметили, что ее предшественница Анна Трапкова как руководитель реализовала значимые выставочные и просветительские проекты и укрепила «статус одного из ведущих городских музеев столицы».

По словам источника «Ъ», близкого к госпоже Трапковой, экс-директор музея покинула должность по собственному желанию. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что она перейдет в Музей Востока, однако источник «Ъ» эти сведения не подтверждает.

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