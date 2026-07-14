До конца года на Южном Урале Сбер обновит 28 офисов

До конца года Сбербанк обновит 28 офисов в Челябинской области. К 1 июля уже завершились работы в 15 отделениях. Открыл свои двери обновленный офис Сбера в селе Октябрьском. Также закончен ремонт самого большого офиса в Троицке. Подходят к концу работы в двух отделениях банка в районе ЧМЗ в Челябинске и поселке Октябрьском в Копейске.

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В обновленных офисах акцент сделан на открытость и удобство для посетителей. В комфортной зоне ожидания с мягкими диванами можно выпить кофе, зарядить телефон или ноутбук, что особенно актуально в современном мире с его быстрым темпом жизни. Для детей есть игровая зона, где они могут провести время, пока родители заняты. В дизайне помещений используют мотивы, знакомые каждому южноуральцу. Например, в челябинском офисе на проспекте Ленина, 64Б, на стенах изображен И.В. Курчатов.

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Андрей Ручай, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Обновленные офисы Сбера не только выглядят красиво, но и предлагают совершенно новый уровень комфорта клиентам. Помимо традиционных банковских операций посетители теперь могут оформить нефинансовые продукты, получить консультацию по налоговому вычету, подключить сервисы для самозанятых и многое другое. Это закрывает потребности современного человека, который предпочитает делать все и сразу».

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Найти удобный офис с нужными услугами можно на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ПАО «Сбербанк»