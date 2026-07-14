В России без VPN перестали открываться сайты Google, GitHub и Apple

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе поисковика Google, сервиса для совместной разработки IT-проектов GitHub и сайта Apple. Утром 14 июля начали поступать сообщения, что сайты перестали открываться без VPN.

Жалобы на сбои начали появляться на detector404.ru и «Сбой.рф» примерно в одно и то же время — около 10:00-11:00 мск. Позднее пользователи начали сообщать, что без VPN не открывается и сайт Samsung.

«Ъ» убедился, что без VPN не загружались сайты GitHub и Apple, в то время как проблемы в работе Google и сайта Samsung наблюдались не у всех. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не блокирует GitHub, Google и Apple. К 12:15 мск указанные ресурсы начали «оживать».

Новость обновлена в 12:15 мск. Добавлен комментарий РКН.