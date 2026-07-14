В Воронеже прошел фестиваль шахмат «Кубок Сергея Карякина»

Участие в шахматном фестивале приняли сотни любителей интеллектуального спорта – от начинающих игроков до опытных шахматистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Единой России» Фото: Пресс-служба «Единой России»

В торжественном открытии турнира приняли участие заместитель губернатора Дмитрий Маслов, депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Сергей Лукин, министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов. Почетным гостем фестиваля стал международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, обладатель Кубка мира Сергей Карякин. Он провел сеанс одновременной игры, пообщался с участниками и вручил награды победителям.

Участниками фестиваля стали юные спортсмены разных возрастов и взрослые любители шахмат. В программе – пять отдельных турниров: открытый, а также соревнования среди юношей и девушек 20092013 годов рождения, мальчиков и девочек 20142015, 20162017 годов рождения и самых юных участников 2018 года рождения и младше.

Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров с обсчетом российского рейтинга. Участники играли партии с контролем времени 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход.

Дмитрий Маслов отметил, что проведение такого турнира стало важным событием для развития шахмат в регионе. Он передал участникам приветствие Губернатора Воронежской области Александра Гусева.

«Воронеж дорожит честью принимать один из этапов Кубка Сергея Карякина – выдающегося российского шахматиста и гражданина. У столицы Черноземья – богатые шахматные традиции, заложенные еще в петровские времена. Мы заинтересованы в их популяризации и дальнейшем развитии. Этому в полной мере способствуют инициативы нашего чемпиона мира», – сказал Дмитрий Маслов.

Сергей Карякин отметил, что Воронежская область уже стала знакомым и важным регионом для развития шахматного движения: «Мне очень приятно здесь присутствовать, и каждый раз я с большой теплотой приезжаю в Воронежскую область. Мы уже знакомы с шахматной общественностью региона, не раз проводили здесь сеансы одновременной игры. Причем, наверное, одни из самых сложных сеансов в моей жизни, потому что здесь всегда сильнейший состав и идет большая борьба».

Добавим, история Кубка Сергея Карякина началась в 2022 году в Подмосковье. За несколько лет турнир вырос из локального соревнования в масштабный проект с этапами в разных регионах России. В 2026 году к участникам Кубка присоединился и Воронеж, подтвердив статус одного из центров развития шахмат в Черноземье.