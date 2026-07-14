Экс-дизайнеру BMW рисуют перспективы

Бывший дизайнер BMW получил российский паспорт. Указ о присвоении гражданства подписал президент Владимир Путин. Бельгиец Пьер Леклерк прославился работой на баварском автоконцерне, спроектировав первое поколение легендарного BMW X6. Найдется ли для специалиста подходящая должность в России?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ROMUALD MEIGNEUX / SIPA / East News Фото: ROMUALD MEIGNEUX / SIPA / East News

53-летний Пьер Леклерк принимал участие не только в создании BMW X5, X6 и М-серии. Он также работал на китайский концерн Great Wall Motors, трудился в корейской компании Kia и французской Citroen. Но именно 13 лет стажа на заводе в Баварии создали ему репутацию, которая внушает надежды на создание мощного автомобиля с ДВС, который так востребован у россиян, говорит блогер, автор проекта «Авторевизорро» Кирилл Чернов:

«Это действительно талантливый человек. На его эпоху пришлись самые красивые кузовы, за которыми потом будут гоняться. В автомобильном дизайне есть некие правила золотого сечения, которыми сейчас в силу удешевления конструкций многие стали пренебрегать. Вопрос в том, чем ему интересно заниматься.

С его опытом он может себя найти где угодно.

Может быть, ему интересно создать самый лучший на планете гиперкар или решить крайне сложную задачу — сделать просто хороший бюджетный автомобиль, а, может быть, у него есть какая-то тяга к автоспорту».

Звездные автомобильные дизайнеры для России не в новинку. Так, в 2011-м главой соответствующего подразделения Lada стал Стив Маттин, который до этого работал на Mercedes-Benz и Volvo. Для продукции АвтоВАЗа он создал узнаваемый Х-дизайн, воплотившийся в Lada XRay, Vesta, Granta и других моделях.

Сейчас собственные дизайнерские подразделения есть у Волжского и Горьковского автозаводов, «КамАЗа» и НАМИ, напомнил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но там, по его мнению, бывший дизайнер BMW вряд ли будет полезен:

«Если предположить, что гражданство он получил с видом на работу, то я бы думал скорее о промышленном дизайне. Все-таки это более широкое понятие, и здесь может быть все что угодно: от дизайна кофемолок и прочих бытовых приборов до тепловозов, катеров, мотоциклов. Речь может идти даже о каком-то вооружении, да и, в конце концов, у самолетов тоже есть какой-никакой дизайн. Он подчинен другим законам, это все-таки не красота, а функциональность, пригодность к массовому производству и так далее».

А в создании нового российского автомобильного бренда Леклерк, возможно, и сам бы не захотел принимать участие, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Новый российский бренд мы видели — это Atom, туда, очевидно, дизайнеров брали по принципу "хоть кто-нибудь по объявлению, да найдется". Потому что иначе объяснить специфический стиль этой специфической машины невозможно. У нас бренды появляются на рынке, как подснежники весной, но они не несут собой какой-то добавленной ценности.

Дизайн нужно "вешать" на какую-то платформу, а ее нет.

Мы не слышали, чтобы у производителей были готовы какие-то новые платформы. Можно, конечно, трудоустроиться на Aurus, но там тоже уже все нарисовано».

Остается надеяться, что к Пьеру Леклерку присмотрится хотя бы АвтоВАЗ, представитель которого в конце прошлого года создал культовый мем про то, что может создать BMW 5 серии. Нужно только отбросить вопрос «Зачем?».

Екатерина Вихарева, Юлия Савина