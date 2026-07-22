Затишья не будет: это лето станет нетипичным для рынка новостроек

Благодаря продлению условий программы семейной ипотеки сезонного спада продаж новостроек летом 2026 года не ожидается – считают эксперты девелопера UDS.

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С начала 2026 года на первичном рынке недвижимости наблюдается коррекция: сокращение объема ввода новых проектов, снижение спроса и при этом рост цен. По данным аналитиков, с января по май текущего года объем продаж новостроек упал почти на треть, однако в конце второго квартала рынок заметно оживился на фоне ожидаемого ужесточения условий программы семейной ипотеки.

«В июне 2026 года был зафиксирован ажиотажный спрос на семейную ипотеку в связи с «эффектом дедлайна»: возможным изменением программы с 1 июля, – пояснил Михаил Шмыков, коммерческий директор девелопера UDS. – Однако новость о том, что Минфин сохранил действующие условия как минимум до 1 октября, стала новым сигналом для рынка».

Так, по мнению эксперта, ожидание пересмотра программы продолжит стимулировать покупательский спрос в ближайшие месяцы. Многие семьи постараются ускорить покупку, так как в настоящее время открылось окно прежних условий для тех, кто ранее планировал купить квартиру с помощью льготной ипотеки.

Например, для семьи, рассматривающей покупку квартиры в проекте UDS «Ньютон.745» в Перми, условия программы становятся реальным ориентиром. При стоимости лота 10 852 328 руб. первоначальный взнос от 20,1% позволяет воспользоваться субсидированной ставкой 4% на период строительства, которую обеспечивает застройщик. Ежемесячный платеж на этом этапе составит от 28 645 тыс. руб., а после ввода дома – от 35 346 тыс. руб. при ставке 6%. Такой подход демонстрирует, что девелопер UDS встраивается в финансовую реальность покупателя, делая ипотечную нагрузку более прогнозируемой и прозрачной.

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«В результате летний сезон, который традиционно характеризуется затишьем в период отпусков, может стать нетипично «горячим» для рынка недвижимости. И для девелоперов это возможность зафиксировать часть спроса летом. Охлаждение может перенестись на осень, которая, наоборот, обычно отличается деловой активностью и подъемом рынка», – добавил Михаил Шмыков.

Однако есть факторы, которые не позволят спросу значительно «просесть» к концу года. Это, во-первых, дальнейшее снижение ключевой ставки, которое может постепенно делать рыночную ипотеку более доступной и перераспределять инвестиционные потоки от депозитов к недвижимости. Во-вторых – программы длительной рассрочки от застройщиков, которые стали новым драйвером рынка и набирают все большую популярность.

К тому же рынок медленно, но уверенно формирует дефицит качественного предложения на фоне сдержанного запуска новых проектов. А дефицит, как известно, может стимулировать спрос.

Что касается цен, то их снижения в 2026 году не предвидится. По прогнозу девелопера UDS, к концу года может начаться очередной рост стоимости первичного жилья в результате отложенного спроса и сокращения объема предложения.

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