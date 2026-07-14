Венесуэла объединила министерства иностранных дел и внешней торговли

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объединила министерства иностранных дел и внешней торговли страны в одно ведомство. Руководить ими будет глава миссии Венесуэлы в США Феликс Пласенсия. Об этом сообщает Bloomberg. Уходящий с поста министра Иван Гиль назначен министром науки и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marian Carrasquero / Reuters Фото: Marian Carrasquero / Reuters

По мнению аналитиков, объединение ведомств отражает изменившийся статус Венесуэлы. «В нынешнем положении Венесуэлы как фактически вассала Вашингтона необходимость в традиционном министерстве иностранных дел, похоже, значительно уменьшилась,— сказал Эван Эллис, профессор латиноамериканских исследований, работавший в Госдепартаменте США во время первой администрации Трампа.— Вопрос торговли нефтью и минералами Венесуэлы, похоже, слился с ее внешней политикой».

Феликс Пласенсия ранее занимал важные государственные посты — в 2021–2022 годах был министром иностранных дел, возглавлял министерства внешней торговли и туризма, был послом Венесуэлы в Китае, Великобритании и Колумбии. В феврале он уже посещал Вашингтон для встреч с чиновниками Трампа, направленных на укрепление двусторонних связей.

Екатерина Наумова