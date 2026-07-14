Венесуэла объединила министерства иностранных дел и внешней торговли
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объединила министерства иностранных дел и внешней торговли страны в одно ведомство. Руководить ими будет глава миссии Венесуэлы в США Феликс Пласенсия. Об этом сообщает Bloomberg. Уходящий с поста министра Иван Гиль назначен министром науки и технологий.
Фото: Marian Carrasquero / Reuters
По мнению аналитиков, объединение ведомств отражает изменившийся статус Венесуэлы. «В нынешнем положении Венесуэлы как фактически вассала Вашингтона необходимость в традиционном министерстве иностранных дел, похоже, значительно уменьшилась,— сказал Эван Эллис, профессор латиноамериканских исследований, работавший в Госдепартаменте США во время первой администрации Трампа.— Вопрос торговли нефтью и минералами Венесуэлы, похоже, слился с ее внешней политикой».
Феликс Пласенсия ранее занимал важные государственные посты — в 2021–2022 годах был министром иностранных дел, возглавлял министерства внешней торговли и туризма, был послом Венесуэлы в Китае, Великобритании и Колумбии. В феврале он уже посещал Вашингтон для встреч с чиновниками Трампа, направленных на укрепление двусторонних связей.
Изменение состава правительства Венесуэлы и объединение министерств происходят на фоне сложной политической ситуации, которая значительно обострилась после похищения президента Николаса Мадуро американскими силами 3 января 2026 года и назначения Дельси Родригес временным главой государства. США предпринимают активные действия по отношению к Венесуэле, включая удары по Каракасу и обвинения Мадуро в «наркотерроризме». Венесуэла, в свою очередь, осуждает «агрессию американского империализма» и требует соблюдения международного права.
В условиях временного правительства Дельси Родригес уже проводила перестановки, например, объединив министерства промышленности и национальной торговли. Назначение Феликса Пласенсии, который ранее был главой МИД и послом в ключевых странах, а также посещал Вашингтон для укрепления двусторонних связей, призвано способствовать новому этапу диалога с США по вопросам экономики, торговли, энергетики и политики, начатого после восстановления дипломатических отношений, разорванных в 2019 году.