Сотрудника воронежского концерна «Созвездие» оштрафовали за мошенничество

Советский райсуд Воронежа признал бывшего сотрудника АО «Концерн "Созвездие"» Константина Осипова виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в суде, ему назначен штраф в 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022–2023 годах Осипов, занимая должность мастера цеха «Созвездия», вносил в специальную программу предприятия заведомо недостоверные сведения об отработанных нормо-часах подчиненных ему сотрудников. На основании этих данных им необоснованно начислялась повышенная заработная плата, часть которой они передавали Осипову. Таким образом он похитил 447,8 тыс. руб., которыми распорядился по собственному усмотрению. По иску прокурора с осужденного взыскана вся сумма ущерба.

Уголовное дело Константина Осипова рассматривалось в суде с декабря прошлого года. На этой неделе в Советском райсуде начинается рассмотрение другого дела, которое касается АО «Концерн "Созвездие"». На скамье подсудимых окажется Вячеслав Саешников, который, согласно открытым источникам, являлся директором фабрики радиоэлектронной аппаратуры концерна. Его вместе с неким Александром (Васильевичем) Поповым обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ, до восьми лет лишения свободы).

Сергей Толмачев