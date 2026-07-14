Зарубежные СМИ: Чем грозит эскалация конфликта между США и Ираном?

США бомбили Иран пять часов подряд. Удары по стране продолжаются третий день. 14 июля американские военные отчитались о поражении объектов в шести городах. Целью операции Вашингтон назвал ограничение иранских атак на суда в Ормузском проливе. В ответ КСИР ночью ударил по двум танкерам, погиб член экипажа одного из них. Кроме того, по словам Дональда Трампа, США введут повторную блокаду портов и прибрежных зон. Белый дом объявил о желании взять под контроль Ормузский пролив и ввести плату за его охрану, по 20% от стоимости всех грузов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP

Еще несколько недель назад Вашингтон заявлял, что международное право запрещает взимать плату за проход через Ормузский пролив, напоминает The New York Times. Тогда с похожей идеей выступал Тегеран. Теперь же Трамп предлагает собственный сбор, причем так и не объяснив, чем его инициатива отличается от иранской.

Если включить тариф в расходы на транспортировку нефти, получится, что они вырастут более чем вдвое. Для супертанкера с 2 млн баррелей на борту дополнительные расходы превысят $30 млн, подсчитала газета. В ООН уже напомнили, что международные проливы должны оставаться свободными от пошлин.

Главной реакцией рынка на эти заявления стала растерянность. Более десяти представителей судоходной отрасли признались Bloomberg, что инициатива о плате за проход со стороны США застала их врасплох и они пока не понимают, как она могла бы работать на практике. Аналитики считают, что попытка Вашингтона установить собственные правила прохода через Ормуз лишь усилит неопределенность. Тегеран расценивает такие действия как нарушение июньского меморандума, поэтому может усилить свои атаки на коммерческие суда. А проходимость пролива уже достигла минимальных показателей за месяц.

Тем временем американские военные демонстрируют все большую решительность. По данным агентства, в ходе ночной атаки они впервые применили для боевых целей морские беспилотники Corsair, которые ударили по военно-морской базе Бендер-Аббас.

Внутри США решение Дональда Трампа восстановить морскую блокаду Ирана и ввести 20-процентный сбор тоже встретили настороженно. По данным совместного опроса Reuters и Ipsos, 80% американцев теперь считают, что конфликт затянется, хотя в конце марта такого мнения придерживались 65% респондентов.

Новые удары поддерживают лишь 37% граждан, а половина опрошенных уверена, что война не оправдала своих издержек. Еще 60% американцев ждут дальнейшего роста цен на бензин. Как отмечает агентство, это создает дополнительные риски для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.