Пензенский областной суд помог соискателю получить водительские права

Пензенский областной суд отменил решение районного суда и удовлетворил иск женщины, которую провалили на экзамене по вождению. Инспектор МРЭО ГИБДД поставил ей оценку «не сдала» в декабре 2025 года, пишет пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В экзаменационном листе значились три нарушения. Инспектор насчитал 7 штрафных баллов за то, что кандидат не уступил дорогу автомобилю «Газель». Еще 2 балла экзаменуемая получила за дважды выключенный поворотник до завершения маневра. Один балл добавили за остановку двигателя. Сумма в 10 баллов превысила порог в 7 баллов, за которым экзамен автоматически признается несданным.

Женщина обратилась в УГИБДД с жалобой, но там нарушения не нашли. Районный суд согласился с экзаменатором и отказал истице. Тогда она подала апелляцию в областной суд.

Судебная коллегия изучила видеозапись экзамена, выслушала стороны и свидетеля. Судьи обратили внимание на расположение двух автомобилей «Газель» на дороге. Одна машина стояла на проезжей части до знака 5.16 «Место остановки автобуса» и вне горизонтальной разметки 1.17.1. Другая «Газель» находилась после этого знака, в заездном кармане для автобусов.

Эксперт АНО «Пензенская судебная экспертиза» подтвердил: первую «Газель» нельзя считать маршрутным транспортом, который начал движение от остановки. Правило пункта 18.3 ПДД, обязывающее водителей уступать дорогу отъезжающему от остановки автобусу или троллейбусу, в этой ситуации не действует. Начисление 7 штрафных баллов за несуществующее нарушение признали ошибочным.

Остальные ошибки в экзаменационном листе — выключенный поворотник и заглохший двигатель — дают в сумме только 3 штрафных балла. Эта сумма не достигает критического порога в 7 баллов, при котором экзамен оценивается как несданный. Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и признал решение инспектора незаконным.

Никита Маркелов