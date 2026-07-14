Суд в Башкирии рассмотрит дело о смерти пациента из-за ненадлежащей медпомощи

Абзелиловский районный суд рассмотрит уголовное дело 47-летнего врача-терапевта Аскаровской центральной районной больницы, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Как установило следствие, бригада скорой медицинской помощи доставила в приемное отделение больницы 35-летнего пациента с острой аневризмой аорты. Несмотря на жизнеугрожающее состояние, требующее срочного хирургического вмешательства, врач неверно оценила ситуацию, не организовала экстренную госпитализацию и не направила его в Республиканский кардиологический центр. Вместо этого она назначила повторное обследование на несколько дней позже. Задержка с оказанием необходимой помощи привела к осложнениям. Пациент скончался от разрыва аневризмы аорты на третий день при очередном визите в больницу.

Заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы установлена причинно-следственная связь между дефектами оказания медицинской помощи и смертью пациента.

Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова