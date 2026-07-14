На Кубани женщину отправили на лечение после попытки убить двухмесячного сына

В Краснодарском крае суд направил на принудительное лечение в закрытый психиатрический стационар жительницу города Курганинска. Женщина семь раз ударила ножом двухмесячного сына, а потом пыталась задушить ребенка. Объединенная пресс-служба судов региона и следственное управление края сообщают, что у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство.

Инцидент произошел в Курганинске 20 марта 2025 года. Местная жительница напала на собственного ребенка с кухонным ножом, а потом пыталась задушить мальчика. Женщине помешал ее отец. Нападавшей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Злоумышленницу поместили под стражу. Во время расследования была проведена экспертиза, которая выявила у обвиняемой психическое расстройство.

Дело было передано в суд, который освободил подсудимую от уголовной ответственности за совершение преступления, признав, что она не отдавала отчет своим действиям.

Анна Перова, Краснодар