На Кубани женщину отправили на лечение после попытки убить двухмесячного сына
В Краснодарском крае суд направил на принудительное лечение в закрытый психиатрический стационар жительницу города Курганинска. Женщина семь раз ударила ножом двухмесячного сына, а потом пыталась задушить ребенка. Объединенная пресс-служба судов региона и следственное управление края сообщают, что у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство.
Инцидент произошел в Курганинске 20 марта 2025 года. Местная жительница напала на собственного ребенка с кухонным ножом, а потом пыталась задушить мальчика. Женщине помешал ее отец. Нападавшей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Злоумышленницу поместили под стражу. Во время расследования была проведена экспертиза, которая выявила у обвиняемой психическое расстройство.
Дело было передано в суд, который освободил подсудимую от уголовной ответственности за совершение преступления, признав, что она не отдавала отчет своим действиям.
Подобные случаи, когда обвиняемые в тяжких преступлениях направляются на принудительное лечение из-за психических расстройств, встречаются и в других регионах. Например, в 2023 году жителя Абинска, пытавшегося зарезать и задушить своего сына-подростка, суд также направил на принудительное лечение после психолого-психиатрической экспертизы, выявившей у него хроническое психическое расстройство. Аналогичным образом, жителя Чебоксар, обвиняемого в покушении на убийство отца в 2024 году, рекомендовано на принудительное лечение из-за хронического психиатрического диагноза.
В ряде случаев на принудительное лечение направлялись лица, совершившие нападения с ножом на соседей в Красноярске (2023 год) и на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге (2024 год), а также человек, бросивший бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Орловской области в 2022 году. Во всех этих инцидентах у обвиняемых были диагностированы психические заболевания, из-за которых они не могли осознавать характер своих действий и руководить ими.
Эти примеры показывают, что направление на принудительное лечение является стандартной практикой, когда у лица, совершившего преступление, диагностируется психическое расстройство, лишающее его способности отдавать отчет своим действиям. Такая мера применяется к лицам, которые представляют особую опасность для себя или других и требуют постоянного наблюдения, как указано в статье 101 УК РФ.