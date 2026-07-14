В Самаре дали всходы «семена-космонавты» после полета на «Бионе-М»

Биологи Самарского университета имени Королева представили предварительные итоги полевого эксперимента с семенами редких растений, побывавших на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М» № 2. Партия из семян 21 вида редких растений провела в космосе около месяца: аппарат стартовал 20 августа 2025 года с Байконура и приземлился 19 сентября в Оренбургской области. Об этом сообщили представители вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Кавтаськина Фото: Алина Кавтаськина

После возвращения на Землю семена доставили в Самару и частично высеяли в Ботаническом саду университета — на специальном «космическом участке». На этой же территории с 2013 года растут потомки растений, летавших на первом «Бионе-М». Весной 2026 года часть краснокнижных видов — гвоздику Андржейовского и ирис пумила (низкий) — высадили на Горке покорителей космоса.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что воздействие космических факторов не оказало заметного негативного эффекта на всходы. Показатели всхожести у «космических» семян практически не отличаются от контрольной группы, оставшейся на Земле.

Не выявлено существенных различий и между семенами, находившимися внутри аппарата, и теми, что размещались снаружи — фактически в условиях открытого космоса. При этом на развитие растений ощутимо повлияли погодные условия: затяжная осень, устойчивая зима и переменчивая весна могли замедлить прорастание отдельных видов.

До конца лета 2026 года планируется пересадка растений на соседнюю площадку. Процедуру проведут при температуре не выше +25 °C, чтобы снизить стресс и обеспечить лучшую адаптацию. Важной целью эксперимента является сбор семян нового поколения — от растений, выросших из «космических» семян: это позволит продолжить исследования и сохранить материал для размножения.

В «отряд семян-космонавтов» вошли в первую очередь редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и Самарской области: володушка золотистая, тюльпан Шренка, пион тонколистный, качим жигулевский, прострел обыкновенный, катран сердцелистный и другие. Особый интерес представляют семена гвоздики Андржейовского и льна многолетнего — это «внуки» растений, летавших на «Бионе-М» в 2013 году. Ученые намерены проанализировать эффект повторного воздействия космических условий на разные поколения растений.

Георгий Портнов