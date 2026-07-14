Апелляция поддержала дисквалификацию председателя СО РАН на полгода

Советский райсуд Новосибирска отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о дисквалификации на полгода председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентина Пармона, сообщил «Ъ-Сибирь» советник председателя СО РАН Андрей Соболевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Пармон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валентин Пармон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Решение о дисквалификации господина Пармона суд вынес в конце июня этого года. Основанием стало якобы повторное непредоставление финансовых документов по запросу прокуратуры. В апреле суд признал главу СО РАН виновным в невыполнении требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Тогда его обязали выплатить штраф в размере 2 тыс. руб.

Научный руководитель новосибирского Института катализа, академик Валентин Пармон работает на посту руководителя СО РАН с 2017 года. Спустя пять лет его переизбрали на эту должность. Срок полномочий академика истекает в 2027 году.

Александра Стрелкова