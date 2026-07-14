«Трактор» сформировал тренерский штаб на предстоящий хоккейный сезон

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон 2026/2027. Новому главному тренеру команды Скотту Гордону будут помогать еще семь специалистов, сообщает пресс-служба ХК.

Так, с предыдущего сезона сохранилась большая часть тренерского штаба: ассистенты главного тренера Дмитрий Черных и Дмитрий Костромитин, тренер вратарей Петер Шкрабел, тренер-аналитик Александр Соловьев, тренеры по общей физической подготовке Кирилл Гарифуллин и Михаил Бутуев.

Новым участником команды, помощником главного тренера стал Брэндон Деннис. С ним заключили контракт до конца сезона 2026/2027.

Брэндон Деннис родом из США. С 2020 года начал работать хоккейным скаутом Chicago Steel. Параллельно входил в тренерский штаб юношеских команд Colorado Springs Tigers и Colorado Thunderbirds. В 2022-м был назначен ассистентом главного тренера клуба Youngstown Phantoms (USHL), где также отвечал за хоккейные операции. С 2024 года — скаут Pittsburgh Penguins.

Ольга Воробьева