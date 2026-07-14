Умер испанский писатель Луис Гойтисоло

Испанский писатель, член Королевской испанской академии (RAE), лауреат Национальной премии Испании по литературе Луис Гойтисоло умер в возрасте 91 года. О его смерти сообщила пресс-служба RAE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Гойтисоло

Фото: Пресс-служба Королевской испанской академии Луис Гойтисоло

Фото: Пресс-служба Королевской испанской академии

Луис Гойтисоло родился в Барселоне в 1935 году. Сначала он изучал юриспруденцию, однако бросил учебу, чтобы заниматься литературой.

Среди произведений писателя наибольшую известность получила тетралогия «Антагония». В 2013 году за это произведение Министерство образования и культуры Испании присудило господину Гойтисоло Национальную литературную премию. Среди других произведений писателя выделяют его дебютный роман «Окраина». За него в 1958 году господин Гойтисоло был удостоен премии Библиотеки Бреве. Автор также публиковался в испанских газетах El Pais, ABC и Diario 16. Снимал и писал сценарии для телевизионных документальных фильмов.